Kinocidadão leva cinema e oficina de animação para crianças de escolas públicas

O "Kinocidadão", projeto da Kinoarte (Instituto de Cinema e Vídeo de Londrina), exibiu, neste ano, animações infantis com classificação livre e organizou oficinas de stop motion em quatro escolas municipais de Londrina. Ao todo, 1.061 crianças de 6 a 12 anos foram atendidas entre maio e junho.





A seleção prévia das escolas públicas teve como objetivo alcançar instituições em áreas rurais e fora do centro da cidade. Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Londrina, as escolas atendidas foram:

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Escola Municipal Elias Kauam – 6 sessões com 210 alunos ao total; oficina com 19 alunos.

Escola Municipal Maria Cândida Peixoto Salles – 9 sessões que somaram 319 alunos; oficina com 19 alunos.

Publicidade

Escola Municipal do Campo Trabalho e Saber – 2 sessões para um total de 42 alunos; oficina com 21 alunos.

Escola Municipal Mari Carrera Bueno – 11 sessões para 490 alunos, ao total; 2 oficinas com 50 alunos.

Publicidade





Após as etapas de exibição e prática, os alunos vão assistir aos próprios filmes em outubro, durante a programação do 27º Festival Kinoarte de Cinema. Serão realizadas cinco sessões infantis no Cine Villa Rica, com uma nova seleção de animações, além dos filmes produzidos nas escolas.