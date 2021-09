Kylie Jenner confirma gravidez do segundo filho e mostra reação da família

A modelo e empresária Kylie Jenner, 24, confirmou nesta terça-feira (7) os rumores de que está grávida do segundo filho com o rapper Travis Scott, 30. Ela compartilhou no Instagram um vídeo com registros dela mostrando o teste de gravidez para o marido, fazendo ultrassom e contando para a mãe, Kris Jenner.

Continua depois da publicidade





Kylie e Travis são pais de Stormi, 3, que aparece em várias cenas do vídeo, acompanhando os pais nas consultas, beijando a barriga da mãe e entregando o ultrassom para a avó. "Você está pronto para ir ao médico da mamãe?" Kylie pergunta para a criança dentro do carro.





Após publicar o vídeo no Instagram, Kylie recebeu mensagens de carinho de seguidores, amigos e familiares. A modelo Hailey Bibier, mulher do cantor Justin Bibier, comentou: "Eu amo vocês".

Continua depois da publicidade

A irmã Khloe usou vários emojis nos comentários para reagir a novidade. Kourtney escreveu: "Estou chorando! Isso é tão lindo. Minha irmã anjo abençoada." Kim escreveu: "Chorando".

Continua depois da publicidade





Kris Jenner, matriarca da família, escreveu feliz: "Chorando tudo de novo, que bênção e presente especial e incrível que Deus deu a vocês!"





Em agosto, o TMZ havia divulgado que a modelo esperava o segundo filho. Segundo o site, a gestação estaria em estágio inicial e os pais ainda não saberiam qual o sexo do bebê que está por vir. Na ocasião, eles não se manifestaram oficialmente sobre o assunto.