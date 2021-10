Lary Bottino é eliminada na noite desta quinta em A Fazenda 13

Lary Bottino foi a quinta eliminada na 13ª edição de A Fazenda (Record), na noite desta quinta-feira (21). A peoa teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show (9,61%), a menor pontuação da temporada. Ela disputava a permanência com Valentina Francavilla e Gui Araujo.

Lary disse que foi eliminada porque não teve tempo de mostrar quem ela é, mas deixou a sua torcida para o amigo Gui Araujo. "Eu saio menos intensa, a intensidade me prejudicou em algumas coisas."

Gui Araujo foi o primeiro peão a receber uma nova chance de voltar para o jogo com 28,24% dos votos do público. Adriane Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação.





Gui voltou para a sede e foi recebido com alegria por parte dos participantes. "Os maloqueiros de plantão estão em festa mais um dia, podem soltar mais rojão", disse o peão.

Valentina foi a segunda peoa salva com 62,15% dos votos do público. Ela ficou surpresa e voltou chorando para a sede da fazenda. A peoa foi recebida aos gritos por Aline, Dayane e Rico, que a abraçaram. Depois os outros peões foram abraçar a peoa. "Obrigada", gritava.