Lary Bottino ocupará vaga deixada por Medrado em 'A Fazenda 13'

A influenciadora digital Lary Bottino, conhecida por sua participação no De Férias com o Ex (MTV Brasil), foi confirmada pela Record como nova integrante do elenco de A Fazenda 13. O anúncio foi feito durante o Balanço Geral desta quarta-feira (29) e confirmado pela emissora.

Bottino, que foi muito amiga de Anitta e já se envolveu em diversas polêmicas nas redes sociais, deve entrar na atração na próxima sexta-feira (1º). Ela ficou com a vaga que era da cantora Fernanda Medrado, que desistiu da competição.

A edição do De Férias com o Ex de que ela participou é a mesma que teve outro confinado do reality show rural, Rico Melquiades. Outro ex-participante do programa da MTV é Gui Araujo, que é ex de Anitta.





Depois de eliminada, Medrado revelou que Bottino fazia parte de um grupo em um aplicativo de mensagens com vários outros participantes desta edição. Assim, ela seria o nome mais cotado para entrar. Na internet, havia torcida para que ela fosse confirmada.

Não há informação sobre quando a influenciadora foi isolada para entrar no programa. O programa estreou no dia 14, e Medrado pediu para sair no dia 23.