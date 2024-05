Leandra Leal lembra crise com corpo e diz que fez 'dietas mirabolantes e exercícios loucos'

A atriz Leandra Leal, 41, grávida de seu segundo filho, disse em suas redes sociais que já teve distorção de imagem e que, ao se olhar no espelho, não gostava do que via.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O desabafo aconteceu para que outras mulheres pudessem se abrir ao diálogo e debater o tema. Segundo a atriz, as lembranças dessas crises que ela tinha acontecem após revisitar antigos trabalhos na TV, como a novela "Cheia de Charme" (Globo), atualmente no Vale a Pena Ver de Novo. "Nunca comecei um trabalho sem alguém me dizer que eu tinha que perder alguns quilos", começou.

Publicidade



"Eu me lembrei de como me sentia mal com meu corpo. Em um passado não muito distante, eu me colocava defeitos, cheguei a entrar diversas vezes em dietas mirabolantes, remédios milagrosos, exercícios loucos, mesmo sendo uma mulher magra. Dá pra acreditar?", começou ela.



"Mas isso é só 1% do efeito que comentários absurdos sobre o corpo alheio causam. Eu via problemas onde não tinha, não me sentia bem comigo mesma e me cobrava uma perfeição sem graça e irreal. Por isso resolvi compartilhar aqui com as mulheres que também já sentiram essa pressão e essa insegurança", publicou a atriz.



Na opinião de Leandra, essa pressão é também uma forma de controle sobre os corpos que pode afetar a liberdade. "A experiência da vida só é possível nesse corpitcho que temos, ele é único, potente e merece todo amor do universo", emendou.