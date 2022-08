'Leve': Sandy mostra bastidores de sua parceria inédita com Wanessa Camargo

Na tarde desta segunda-feira (1º), a cantora Sandy divulgou os bastidores da gravação da faixa intitulada “Leve”, em sua parceria inédita com a cantora Wanessa Camargo para a segunda edição do projeto “Nós, Voz, Eles”. A canção terá um clipe que será lançado nas plataformas digitais na quinta-feira (4).

Os bastidores foram mostrados em um vídeo publicado no canal do Youtube de Sandy, que mostra as cantoras se reencontrando em um momento super descontraído e intimista no estúdio, comentando sobre a produção da faixa e também sobre acontecimentos pessoais. A artista aproveitou para contar como surgiu a composição da faixa e a decisão de trazer Wanessa como parceira.





Essa parceria foi algo supreendente, já que corriam alguns boatos dizendo existir uma rivalidade entre as cantoras desde muito cedo. No entanto, a filha de Zezé di Camargo fez questão de enfatizar que nunca existiu rivalidade entre as duas. Segundo Wanessa, tudo não passou de fofoca.







Assista: