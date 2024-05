Confira seis livros católicos para ler no dia de Corpus Christi

No feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (30), muitos católicos se dirigem até as igrejas para participarem de momentos de oração, principalmente nas procissões em torno dos tradicionais tapetes. Porém, nem todos participam das missas, e mesmo quem participa, ainda em um tempo vago para ler algum livro. Veja mais abaixo uma lista com seis indicações de livros que podem ser lidos nesta data.





As indicações dessa lista são ideais para quem busca fortalecer a conexão com os principais pilares do catolicismo. Mais do que um feriado litúrgico, o Corpus Christi representa um momento de reflexões profundas para os cristãos sobre a importância da união espiritual com Deus.

Em preparação para celebrar a união com o corpo de Cristo, estas indicações de leitura representam uma oportunidade para renovar e fortalecer a fé.





Nestes livros, você encontra obras que enfatizam esses temas centrais, reforçam diversos mandamentos da fé e inspiram mais intimidade com a comunidade cristã.

CONFIRA A LISTA





Operários da fé: o padre na sociedade brasileira

Este livro é resultado de pesquisa inédita que entrevistou dois mil sacerdotes católicos em todo o Brasil. Mas o que leigos e fiéis de outras crenças têm a ver com esse assunto? Muito, porque nosso país continua sendo herdeiro do catolicismo implantado pela colonização portuguesa e é o maior do mundo em número de adeptos dessa religião. Conhecer o padre brasileiro, portanto, é conhecer a Igreja no Brasil e, em boa medida, o próprio país. (Autor: Padre José Carlos Pereira | Editora: Matrix Editora | Onde encontrar: Amazon)

Por que somos católicos: As razões que nos levam a ter fé, esperança e amor





Desde que se tornou católico, o autor Trent Horn passou muito tempo tentando explicar as razões de sua fé católica. Alguns não acreditavam em Deus. Outros achavam que não precisavam de religião para ser felizes. “Por que somos católicos” reúne as respostas mais claras, amigáveis e úteis a todas essas pessoas, encontrando a maneira de ajudar aqueles que desejam firmar sua fé e entender as evidências que reforçam nossa crença e nos trazem alegria. (Autor: Trent Horn | Editora: Matrix Editora | Onde encontrar: Amazon)





A Família Pão: Uma história cheia de curiosidades, amor e muita fé

Em uma divertida cidade chamada Padaria, vive a amorosa família Pão. A caçula, Bisnaguinha, é uma menina curiosa e cheia de disposição para entender os princípios de sua fé. É através desses dedicados personagens que os autores Luiz Gustavo e Lara Valentina apresentam às crianças a importância de entender as diferenças e o significado de partilhar. (Autores: Lara Valentina Rodrigues de Souza e Luiz Gustavo Rodrigues de Souza | Editora: Hanoi Editora | Onde encontrar: Amazon)

Puxa conversa catolicismo





As perguntas deste livro-caixinha® vão tornar as conversas sobre a religião católica muito mais dinâmicas e interessantes. Não há resposta certa, apenas o convite para falar e explorar os assuntos, numa jornada de crescimento pessoal e desenvolvimento espiritual. Em um mundo cada vez mais diversificado e interligado, a obra serve como uma ponte para o diálogo e a compreensão de diferentes visões de mundo, promovendo o respeito mútuo, a empatia e a cooperação entre as pessoas. (Autor: Padre José Carlos Pereira | Editora: Matrix Editora | Onde encontrar: Amazon)





Orar faz muito bem!





A oração é uma das expressões da amizade com Deus. Marca um diálogo com Aquele que primeiro nos amou. Por isso, orar faz muito bem e, com o auxílio do Espírito Santo, fortalece a fé. Este livro apresenta um itinerário simples para rezar e meditar sobre o coração da fé católica, com base no texto do pai-nosso. Aqui você encontrará um comentário para cada parte dessa venerável oração ensinada por Jesus. Mergulhe no significado das palavras e reze com o coração. (Autor: Padre Alex Nogueira | Editora: Edições Loyola | Onde encontrar: Amazon)





Bíblia 365 - Edição Católica (NVT): A palavra de Deus em leituras diárias





Para quem busca maior conexão com Deus, a dica é a edição católica da “Bíblia 365”. Com apenas 15 minutos de dedicação por dia, ao fim de um ano o leitor terá concluído a leitura do Antigo e do Novo Testamento, além de Salmos e Provérbios. Esta Nova Versão Transformadora (NVT), alia clareza no entendimento da Palavra e fidelidade aos textos originais. (Editora: Gratus Editorial | Onde encontrar: Amazon)





