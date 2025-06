Morreu de amor: fatos inéditos somam-se à história trágica do Dr. Gabriel Martins

Da história trágica do Dr. Gabriel Martins - nome de praça no Calçadão e de colégio estadual em Londrina - surgem desdobramentos que, futuramente, poderão estar em novos livros que resgatam a memória da cidade.





Um desses desdobramentos do drama pessoal do médico que viveu e morreu na cidade, foi revelado à FOLHA, em primeira mão, por Marco Fabiani, autor da peça teatral e do livro: "Doutor Gabriel - Uma Alma Partida," (Editora Atrito Arte/ 2025).

Fabiani foi convidado para o podcast "Crônicas de Londrina e Outras Cidades", que estreia esta semana no canal da FOLHA no YouTube e nas redes sociais.

A informação inédita, trazida pelo escritor, é que a noiva do Dr. Gabriel Martins sobreviveu à hanseníase, doença que era um verdadeiro estigma nos anos 1940, curando-se completamente para prosseguir sua vida.





Assista à entrevista no YouTube da Folha: