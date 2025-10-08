Pesquisar

Dia do Nordestino

Nova identidade: uma crônica sobre memórias e migração nordestina

Bruno Souza - Redação Bonde
08 out 2025 às 09:46

Arquivo pessoal/ Bruno Souza
Nordestina de arribação, minha avó teve mais uma vez a sua origem colocada à prova. Numa tentativa de atualizar o registro de identidade, dirigiu-se à Delegacia Cidadã de Londrina para, depois de algumas décadas, ter acesso a uma nova documentação. Lá, uma investigação sem precedentes começou, tudo para responder a uma pergunta cuja resposta, normalmente, está na ponta da língua de qualquer um: “Onde você nasceu?”


O questionamento sobre a naturalidade foi feito pelo delegado que conduzia o processo. Ela, que já se preparara ansiosamente para aquele momento, respondeu em alto e bom som, sem hesitar: “Serra de Donana, Ceará”. A surpresa veio logo em seguida, com a informação de que aquele município não existia no mapa.


Dona Maria Zilda, como toda nordestina raiz faria, não aceitou aquele argumento. Ergueu a voz, exaltou-se, mas foi contida pela minha irmã, que a acompanhava na ocasião. Voltou para casa sem o documento, sem a terra natal e com uma expansiva revolta que podia ser ouvida desde a esquina. A misteriosa Serra de Donana sempre teve status de Marco Zero da família Silva. Depois daquela tarde, não havia restado mais nada.


O trabalho investigativo ficou a cargo dos netos. Primeiramente, culpamos o cartório que supostamente teria escrito o nome errado. Em seguida, após buscas na internet, vimos que o X da questão era a fantasiosa cidade “inventada” por ela.


Concluí que se tratava do município de Jucás por meio de algumas publicações no Facebook e pelo desabafo nostálgico de um idoso - também migrante - no YouTube, que falava emocionado da tal Donana. No site da prefeitura de Jucás, uma pista quase certeira: Serra de Donana, na verdade, era Baixio de Donana, um distrito do município. De onde saiu a “Serra” - substantivo que, segundo a minha avó, acompanha Donana? Não sei, mas encontrei outra pista: os escritos da cidade contam que uma das principais características de lá é a presença de grandes serras. Liguei uma coisa à outra e findei as minhas investigações. Senti-me satisfeito.


Outra possibilidade levantada por nós era a de que a suposta cidade tinha sido integrada a outra maior e, depois de um tempo, mudado de nome. No entanto, Jucás, segundo os registros, existe formalmente como é hoje desde 1943. Minha avó nasceu quatro anos depois, em 47. Antes, a cidade se chamava São Matheus, que foi colonizada a partir de 1707.


Toda essa bagunça só serviu para eu perceber o quanto a história da minha avó está se perdendo com o avanço do tempo. Vinda do Nordeste para o Paraná com 12 anos, por meio de um pau de arara, uma das poucas recordações que ela tem é do seu irmão, ainda bebê, dando adeus ao “corguinho de açúcar”. Essa foi a despedida da sua terra natal, que permaneceu sem nome certo por 66 anos. 


Quando perguntada se tem vontade de voltar para o Ceará, dona Zilda diz que não. Já está acostumada com a vida no Sul. Tem uma nova identidade. Aqui, criou 11 filhos sozinha e hoje pode “descansar” depois de uma jornada de trabalho mais longa que os quase 3 mil quilômetros que cruzou na infância. Descansar entre aspas, porque todo ano, na “época do café”, insiste em voltar às lavouras. O prazer de ver as plantações fartas, em terras férteis, ainda enche os seus olhos.

Crônica escrita pelo jornalista Bruno Souza, em homenagem ao Dia do Nordestino, comemorado em 8 de outubro.

Paraná, década de 1970. Maria Zilda com a então filha caçula no colo e outros três filhos no fundo Arquivo pessoal/ Bruno Souza
Carteira de Identidade Nacional identidade Dia do Nordestino 8 de outubro nordeste Ceará migração nordestina Imigração Serra de Donana
