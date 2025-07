Lívia Nestrovski e Fred Ferreira apresentam show “Na Carne da Pêra” nesta terça

Nesta terça-feira (15), o 45º Festival Internacional de Música de Londrina (FIML) recebe o duo Lívia Nestrovski e Fred Ferreira com o show “Na Carne da Pêra”, em uma performance intimista marcada pela expressividade vocal de Lívia e pelas experimentações sonoras de Fred na guitarra. A apresentação será às 20h30, no Teatro Ouro Verde, e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.





Parceiros há 16 anos, Lívia e Fred já se apresentaram em mais de vinte países da América do Sul e do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia, além de inúmeras cidades brasileiras. A dupla percorreu desde festivais de literatura em cidades medievais europeias até eventos culturais em aldeias indígenas do sertão. Entre os palcos de destaque estão o Brazil Summerfest (Nova York), Ópera de Damasco (Síria), Sala São Paulo, Casa da Música (Porto), Jazzkaar Festival (Estônia) e Ópera do Cairo (Egito).

O show “Na Carne da Pêra” é um mergulho na relação entre o clássico e o moderno dentro da música brasileira. O repertório mistura composições próprias – algumas inéditas, outras do disco DUO (2012) – com releituras de obras de artistas como Milton Nascimento, Arrigo Barnabé e Zé Miguel Wisnik. O formato em duo favorece a liberdade criativa: a voz de Lívia explora nuances da palavra cantada, enquanto Fred busca novos timbres em sua guitarra, desafiando convenções do instrumento.





Reconhecimento internacional

Ao longo da carreira, o duo conquistou vários prêmios. Em 2020, venceu o Prêmio Profissionais da Música na categoria Videoclipe – Sudeste. No ano anterior, Lívia havia recebido o prêmio na categoria Cantora. Em 2023, “Na Carne da Pêra” conquistou o primeiro lugar na Gwangju Busking World Cup, uma das maiores competições musicais internacionais, realizada na Coreia do Sul.

Com um espetáculo profundo, sensível e inovador, Lívia Nestrovski e Fred Ferreira convidam o público londrinense a uma experiência sonora de rara beleza, onde tradição e vanguarda caminham lado a lado.





Lívia Nestrovski

Bacharel em Canto Popular pela UNICAMP e mestre em Musicologia pela Uni-Rio. Tem cinco discos lançados, dentre os quais "Nação" (2022), com Henrique Eisenmann, "Sarabanda" (2020), com Arthur Nestrovski, "DUO" (2012), com Fred Ferreira e "De Nada Mais a Algo Além" (2014), com Luiz Tatit e Arrigo Barnabé.

Como solista, se apresentou à frente de orquestras do Brasil e exterior (Jazz Sinfônica, Petrobras Sinfônica, Nelson Ayres Big Band, University of Illinois Concert Band). Em 2022, teve a peça para voz e orquestra “Cantos de Trabalho” escrita especialmente para ela pelo compositor português Luís Tinoco, estreada na UNESCO, em Paris, junto à Orquestra Filarmónica Portuguesa.





Estreou em 2022 o espetáculo "Ramo de Delírios", em duo com o compositor Guinga, e "Nuvem Rósea, Chão de Estrelas", com Fred Ferreira.

Fred Ferreira





Fred Ferreira é multi-instrumentista, arranjador e compositor. Duplamente graduado pela UNICAMP, em Composição e Viola de Orquestra, atua tanto no meio erudito quanto popular.





Seu trabalho mais profícuo é ao lado da cantora Lívia Nestrovski, com quem lançou o disco DUO (2012) e realiza frequentes turnês pelo Brasil e afora, tendo passado por aproximadamente 20 países da Europa, Ásia, Oriente Médio e Américas, além de regiões do Brasil.





Em 2017 se apresentaram na Ópera de Damasco em concerto promovido pelo Itamaraty, tendo sido os primeiros músicos brasileiros a pisar em solo sírio desde o início dos conflitos. Em 2018 fizeram a trilha sonora ao vivo do desfile "As Mudas", de Ronaldo Fraga para a São Paulo Fashion Week.





Fred é atualmente diretor musical da cantora Rita Benneditto, e foi diretor musical e arranjador de espetáculos como "Mulheres de '90" (com Ceumar, Fabiana Cozza e Monica Salmaso), "Cartas e Canções" (circulação pelo nordeste brasileiro) e “Imagine: A Canção Inglesa de Purcell aos Beatles” (apresentado no Brasil e Canadá).





Compôs a trilha sonora para as duas temporadas do podcast “Vinte Mil Léguas” (2020-2022), de Sofia Nestrovski e Leda Cartum, vinculado à Revista QuatroCincoUm e amplamente difundido pelo Brasil. Compôs também a trilha para o documentário Sinfonia da Sobrevivência, de Michel Coeli, vencedor do prêmio de Melhor Documentário na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.





Foi finalista do Prêmio Profissionais da Música 2019 e 2020 nas categorias Arranjador e Produtor Musical e vencedor, ao lado de Lívia Nestrovski, em 2020, na categoria Videoclip.





