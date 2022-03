Lollapalooza 2022: veja horários dos shows e divisão dos palcos

O Lollapalooza Brasil 2022 começa nesta sexta (25) e reúne público e grandes atrações até domingo 927) no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo).

Foo Fighters, Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix formam o time de headliners. Entre os nomes nacionais estão como destaque Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, MC Tha e Rashid (abaixo, veja programação completa).

O festival já informou também que vai exigir o comprovante de vacinação (físico ou virtual) contra a Covid com, no mínimo, duas doses da vacina contra a Covid-19. Além disso o uso de máscara será recomendado nas áreas externas, e obrigatório nos espaços fechados.



Segundo a organização, são esperadas 100 mil pessoas por dia de evento.



Por causa da Covid, o Lolla foi adiado algumas vezes. Inicialmente o evento estava agendado para 3, 4 e 5 de abril de 2020, foi transferido para 4, 5 e 6 de dezembro e, posteriormente, confirmado nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021.

Ainda há ingressos para o festival variam de R$ 495 a R$ 4.100 e a compra pode ser feita no site oficial.

Há diversas opções de tíquetes, que também têm taxas de conveniência pelo site que variam.





LINEUP DO LOLLAPALOOZA 2022



25 de março, sexta-feira





Palco Budweiser

Detonautas - 13h05 - 13h50

Turnstile - 14h45 - 15h30

LP - 16h40 - 17h40

Machine Gun Kelly - 18h50 - 20h05

The Strokes - 21h15 - 22h45



Palco Onix

89 FM - 12h30 - 13h

jxdn - 13h55 - 14h40

The Wombats - 15h35 - 16h35

Marina - 17h45 - 18h45

Doja Cat - 20h10 - 21h10





Palco Adidas

Edgar - 13h05 - 13h50

Matuê - 14h45 - 15h30

Pabllo Vittar - 16h40 - 17h40

Caribou - 18h50 - 19h50

Jack Harlow - 21h15 - 22h15





Palco Perry's by Doritos

Beowülf - 12h30 -13h15

Barja - 13h30 - 14h15

Meca - 14h30 - 15h25

VINNE - 15h40 - 16h35

Jetlag - 16h50 - 17h45

070 Shake - 18h - 18h45

Ashnikko - 19h - 20h

Chris Lake - 20h15 - 21h15

Alan Walker - 21h30 - 22h30



26 de março, sábado





Palco Budweiser

Terno Rei - 13h05 - 13h50

Silva - 14h45 - 15h45

Two Feet (substitui o King Gizzard & the Lizard Wizard) - 16h55 -17h55

Emicida - 19h05 - 20h05

Miley Cyrus - 21h30 - 23h





Palco Onix

Lamparina - 12h15 - 13h

Clarice Falcão - 13h55 - 14h40

Jão - 15h50 - 16h50

A Day To Remember - 18h - 19h

A$AP Rocky - 20h10 - 21h25



Palco Adidas

MC Tha - 13h05 - 13h50

Jup do Bairro - 14h45 - 15h45

Remi Wolf - 16h55 - 17h55

Alessia Cara - 19h05 - 20h05

Alexisonfire - 21h45 - 22h45





Palco Perry's by Doritos

Fatnotronic - 12h - 12h45

Ashibah - 13h - 13h45

Victor Lou - 14h - 15h

Chemical Surf - 15h15 - 16h15

DJ Marky - 16h30 - 17h30

Boombox Cartel - 17h45 - 18h45

WC No Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas - 19h - 20h

Deorro - 20h15 - 21h15

Alok - 21h30 - 22h50



27 de março, domingo





Palco Budweiser

Lagum - 12h - 12h50

Rashid - 13h45 - 14h45

IDLES - 15h55 - 16h55

The Libertines (substitui o Jane's Addiction) - 18h05 - 19h05

Foo Fighters - 20h30 - 22h30





Palco Onix

Aliados - 12h55 - 13h40

Fresno - 14h50 - 15h50

Black Pumas - 17h - 18h

Martin Garrix - 19h10 - 20h25





Palco Adidas

menores atos - 12h - 12h50

Planta & Raiz - 13h45 - 14h45

Marina Sena - 15h55 - 16h55

Djonga - 18h05 - 19h05

Kehlani - 20h30 - 21h30





Palco Perry's by Doritos

FractaLL x Rocksted - 12h - 12h50

MALIFOO - 13h - 13h45

Evokings - 14h - 14h45

Fancy Inc - 15h - 15h45

Cat Dealers - 16h - 17h

Goldfish - 17h15 - 18h15

Kaytranada - 18h30 - 19h30

Gloria Groove - 20h - 21h

Alesso - 21h15 - 22h15





​LOLLAPALOOZA BRASIL 2022

Quando: 25, 26 e 27 de março

Onde: Autódromo de Interlagos

Quanto: Lolla Day (1 dia) - para um dia - R$ 900 e R$ 495 (entrada social); Lolla Pass (3 dias) - R$ 2.100 e R$ 1.155 (entrada social); Lolla Lounge Pass - R$ 4.100 e R$ 3.155 (entrada social)

Mais informação: lollapalooza.com.br ​