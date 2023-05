Londrina Criativa promove feira especial em comemoração ao Dia do Turismo

O evento será sábado (6), das 10h às 22h, e domingo (7), das 14h às 20h. Entre as entidades que estarão com materiais de divulgação estão a Secretaria Municipal de Cultura e de Rolândia, o Visite Londrina/Convention Bureau e o vereador Matheus Thum.

“Desde que o vereador Matheus Thum propôs a criação do Dia do Turismo, nós temos organizado ações e atividades para marcar esse dia, valorizando a economia criativa. E, agora, iremos envolver muitas outras facetas do turismo, movimentando a cadeia empreendedora e mostrando para a cidade que o turismo não é, necessariamente, apenas visitar pontos turísticos”, ressalta Margareth Watanabe, coordenadora da feira Londrina Criativa.

A feira itinerante Londrina Criativa irá celebrar o Dia Municipal do Turismo, comemorado no dia 8 de maio, com uma grande exposição “Celebrando o Turismo”, realizada no fim de semana anterior, nos dias 6 e 7 de maio, no Boulevard Londrina Shopping, em parceria com diversos órgãos municipais e entidades da sociedade civil organizada.





No sábado, haverá apresentações do Grupo Folclórico Alemão Rotkappen (17h), do Grupo Ishindaiko (18h) e do Grupo Sansey (19h). No domingo, além dos carros antigos em exposição no estacionamento pela manhã, sobe ao palco o Grupo Folclórico Alemão Volkstanzgrupe Weisser Schwan, entre outras atrações que ainda serão confirmadas.





No rol de expositores, a feira terá produtos como macarrons e chocolate com flores comestíveis, encadernação artesanal, papelaria criativa, roupas e acessórios para Barbie, bijuterias, laços e fitas, arte em gesso, produtos com estampas de calopsitas, panos de prato, aromatizadores e difusores de ar, mesa posta, origami, Tupperware, pipoca gourmet e, para quem quiser dar uma relaxada, quick massagem.





“Será um grande momento de lazer, de compra e venda, mas, também, de muita informação, além, é claro, das atrações artísticas. Nesses dias, o público poderá ter acesso direto às informações das entidades públicas”, afirma Margareth.