Londrina recebe cinema drive-in com sessões entre os dias 11 e 12 de julho

O Cine Autorama coloca Londrina em sua primeira parada no estado do Paraná e estreia com sessões drive-in entre os dias 11 e 12 de julho, no estacionamento do Londrina Norte Shopping. Considerado o primeiro cinema drive-in itinerante do país, o projeto está em atividade há oito anos, sendo considerado um sucesso de público em diversas regiões.

O público poderá assistir diretamente dos seus veículos os filmes ‘Ghostbusters: Apocalipse de Gelo’, ‘Arca de Noé’, ‘Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice’ e o clássico ‘Curtindo a Vida Adoidado’.

“Queremos proporcionar ao público de Londrina e região a possibilidade de assistir filmes de uma maneira nostálgica e super charmosa, um verdadeiro programa em família para ficar na memória. Por isso, serão quatro sessões em dois dias de exibições, para não faltarem opções”, afirma Sabrina Matos, coordenadora de marketing do Londrina Norte Shopping.





Os filmes serão exibidos a céu aberto através de um telão inflável com vagas para 100 veículos. Os ingressos são gratuitos e válidos por carros, mas devem ser reservados pelo site do projeto. O Cine Autorama oferece uma plateia de pedestres, com cerca de 20 cadeiras, democratizando o acesso. Neste caso, não é necessário reserva de ingresso, a ocupação é por ordem de chegada.

