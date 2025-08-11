Londrina recebe nomes de destaque na Semana Literária do Sesc

Começa na quarta-feira (13), a 44ª edição da Semana Literária do Sesc PR que tem como tema “Cidades Literárias”. O evento é formado por debates, palestras, oficinas, exposições e intervenções literárias. O título homenageia um dos grandes mestres do conto brasileiro: Dalton Trevisan, admirável escritor paranaense que faleceu no final de 2024, pouco antes de celebrar seu centenário.





Serão realizadas mais de 300 ações de programação com o objetivo de fortalecer o circuito literário estadual, a formações de leitores e leitoras e o fomento ao mercado livreiro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Confira os nomes que estarão no evento em Londrina, que ocupará o prédio do Cadeião Cultural e do Museu do Café.





Publicidade

Palestras e Bate-papos





Publicidade

Abrindo os diálogos da programação, na quarta-feira (13), estará em Londrina o escritor Itamar Vieira Junior. Na palestra de abertura – "Literatura e o direito ao chão" – o autor do aclamado livro “Torto Arado” e do recente “Salvar o Fogo” falará sobre a importância da literatura como instrumento de resistência e como as questões sociais e do direito a terra, tão presentes em suas obras, persistem na estrutura do nosso país.





Na quinta (14), a programação começa às 10h com o bate-papo "Adolescência - Masculinidades e outros conflitos em debate", conduzido pelo Prof. Dr. Mateus Oliveira. Os debates seguem à noite, a partir das 19h30, em uma mesa com as escritoras gaúchas Eliane Marques e Morgana Kretzmann. Sob o tema Lembrar e Recontar, elas serão mediadas pela pesquisadora Vizette Priscila Seidel.

Publicidade





Na sexta-feira (15), o dia começa com o bate-papo "Vegetação do Brasil que gera literatura", com Dra. Joema Carvalho relacionando autores brasileiros com os biomas do país. À noite, a partir das 19h30, o bate-papo intitulado "Úteros, Casas e Palavras", será com as poetas Ana Martins Marques (MG), Angélica Freitas (RS) e Mar Becker (RS). Elas serão mediadas pela jornalista londrinense Layse Moraes. Esta mesa, que reúne algumas das principais poetas brasileiras hoje, será debatido como a produção poética se torna um lugar de expressão para o corpo e para a política.

Publicidade





O sábado (16), traz duas mesas com grandes autores contemporâneos: às 14h30 a tarde começa com o bate-papo "Narrar o Sensível", com Bethânia Pires Amaro, autora de um dos livros de contos mais elogiados de 2024, a coletânea “O Ninho”, e Stenio Gardel, primeiro brasileiro ganhador do National Book Awards, com o romance de estreia “A palavra que resta” (Cia. das Letras, 2021). Eles serão mediados pela professora Lucélia Canassa. Logo em seguida, às 16h30 também no sábado, a programação traz o encontro entre Jeferson Tenório e Miguel Sanches Neto, sendo mediados pelo professor e escritor londrinense Renato Forin Jr., sob o tema "Margens e Bordas da Memória."

Publicidade





A programação de diálogos termina no domingo com uma celebração à literatura feita para infância. O escritor indígena Daniel Munduruku, autor premiado de 56 livros, fará a palestra "Imaginar o mundo", das 15 às 16h30. No final da tarde de domingo, às 17h40, as crianças poderão aproveitar um encontro especial com escritores Yuri de Francco e Aneliza Paiva, na Mesinha Literária.

Publicidade





Espetáculos e Show





De quarta a sexta-feira (15), a programação oferece sessões de contação de histórias às 14h e às 16h com Cia. Koi de Teatro, com Zaíra dos Santos e com a Cia. Bem-Te-Vi. Mas também tem contação de história no sábado (16), com o artista Kadu Santoro e sua Amazônia na Mala; além do domingo, com Yuri de Francco encerrando a programação.





Nas apresentações destinadas ao público adulto, a Semana Literária oferece leitura dramática do conto "Penélope", de Dalton Trevisan, também traz o ator Fabio Lins com seu espetáculo "Livro-me", no sábado (16), às 18h. A peça promete uma experiência única aos amantes da literatura. E encerrando a programação de 2025, a cantora Raíssa Fayet apresenta no domingo, às 18h, seu show Raízes, parte da turnê de lançamento do álbum com o mesmo nome.





Oficinas e Atividades Formativas





A intensa programação de cinco dias ainda trará formações literárias como a palestra Literatura e afetos no contexto escolar, com o professor Sergio Vale da Paixão, na quarta-feira (13). Também serão oferecidas duas oficinas literárias: uma delas será nos dias 14 e 15, com a escritora Taís Bravo sob o título "Escrever a memória"; a outra será com o renomado e experiente escritor João Silvério Trevisan, que ministrará, na manhã de domingo (17), a oficina "Literatura como forma de se expressar". As três atividades são gratuitas, mas pedem inscrição antecipada, pois têm vagas limitadas.





O evento ainda conta com exposições e feira de livros. Toda programação pode ser conferida no site do Sesc PR





SERVIÇO:

Sesc Londrina Cadeião Cultural – Rua Sergipe, 52, Centro, Londrina

Informações e Inscrições: 43 3572-7700 │

Para agendamento de escolas: 43 3572-7707 / 3572-7708





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.









Leia também:



