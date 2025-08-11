Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
A PARTIR DE QUARTA

Londrina recebe nomes de destaque na Semana Literária do Sesc

Redação Bonde com assessoria de imprensa
11 ago 2025 às 11:13

Compartilhar notícia

Foto: Adenor Gondim/ Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Começa na quarta-feira (13), a 44ª edição da Semana Literária do Sesc PR que tem como tema “Cidades Literárias”. O evento é formado por debates, palestras, oficinas, exposições e intervenções literárias.  O título homenageia um dos grandes mestres do conto brasileiro: Dalton Trevisan, admirável escritor paranaense que faleceu no final de 2024, pouco antes de celebrar seu centenário.


Serão realizadas mais de 300 ações de programação com o objetivo de fortalecer o circuito literário estadual, a formações de leitores e leitoras e o fomento ao mercado livreiro.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Confira os nomes que estarão no evento em Londrina, que ocupará o prédio do Cadeião Cultural e do Museu do Café.


Publicidade

Palestras e Bate-papos


Publicidade

Abrindo os diálogos da programação, na quarta-feira (13), estará em Londrina o escritor Itamar Vieira Junior. Na palestra de abertura – "Literatura e o direito ao chão" – o autor do aclamado livro “Torto Arado” e do recente “Salvar o Fogo” falará sobre a importância da literatura como instrumento de resistência e como as questões sociais e do direito a terra, tão presentes em suas obras, persistem na estrutura do nosso país.


Na quinta (14), a programação começa às 10h com o bate-papo "Adolescência - Masculinidades e outros conflitos em debate", conduzido pelo Prof. Dr. Mateus Oliveira. Os debates seguem à noite, a partir das 19h30, em uma mesa com as escritoras gaúchas Eliane Marques e Morgana Kretzmann. Sob o tema Lembrar e Recontar, elas serão mediadas pela pesquisadora Vizette Priscila Seidel.

Publicidade


Na sexta-feira (15), o dia começa com o bate-papo "Vegetação do Brasil que gera literatura", com Dra. Joema Carvalho relacionando autores brasileiros com os biomas do país. À noite, a partir das 19h30, o bate-papo intitulado "Úteros, Casas e Palavras", será com as poetas Ana Martins Marques (MG), Angélica Freitas (RS) e Mar Becker (RS). Elas serão mediadas pela jornalista londrinense Layse Moraes. Esta mesa, que reúne algumas das principais poetas brasileiras hoje, será debatido como a produção poética se torna um lugar de expressão para o corpo e para a política.

Publicidade


O sábado (16), traz duas mesas com grandes autores contemporâneos: às 14h30 a tarde começa com o bate-papo "Narrar o Sensível", com Bethânia Pires Amaro, autora de um dos livros de contos mais elogiados de 2024, a coletânea “O Ninho”, e Stenio Gardel, primeiro brasileiro ganhador do National Book Awards, com o romance de estreia “A palavra que resta” (Cia. das Letras, 2021). Eles serão mediados pela professora Lucélia Canassa. Logo em seguida, às 16h30 também no sábado, a programação traz o encontro entre Jeferson Tenório e Miguel Sanches Neto, sendo mediados pelo professor e escritor londrinense Renato Forin Jr., sob o tema "Margens e Bordas da Memória."

Publicidade


A programação de diálogos termina no domingo com uma celebração à literatura feita para infância. escritor indígena Daniel Munduruku, autor premiado de 56 livros, fará a palestra "Imaginar o mundo", das 15 às 16h30. No final da tarde de domingo, às 17h40, as crianças poderão aproveitar um encontro especial com escritores Yuri de Francco e Aneliza Paiva, na Mesinha Literária.

Publicidade


Espetáculos e Show


De quarta a sexta-feira (15), a programação oferece sessões de contação de histórias às 14h e às 16h com Cia. Koi de Teatro, com Zaíra dos Santos e com a Cia. Bem-Te-Vi. Mas também tem contação de história no sábado (16), com o artista Kadu Santoro e sua Amazônia na Mala; além do domingo, com Yuri de Francco encerrando a programação.


Nas apresentações destinadas ao público adulto, a Semana Literária oferece leitura dramática do conto "Penélope", de Dalton Trevisan, também traz o ator Fabio Lins com seu espetáculo "Livro-me", no sábado (16), às 18h. A peça promete uma experiência única aos amantes da literatura. E encerrando a programação de 2025, a cantora Raíssa Fayet apresenta no domingo, às 18h, seu show Raízes, parte da turnê de lançamento do álbum com o mesmo nome.


Oficinas e Atividades Formativas


A intensa programação de cinco dias ainda trará formações literárias como a palestra Literatura e afetos no contexto escolar, com o professor Sergio Vale da Paixão, na quarta-feira (13). Também serão oferecidas duas oficinas literárias: uma delas será nos dias 14 e 15, com a escritora Taís Bravo sob o título "Escrever a memória"; a outra será com o renomado e experiente escritor João Silvério Trevisan, que ministrará, na manhã de domingo (17), a oficina "Literatura como forma de se expressar". As três atividades são gratuitas, mas pedem inscrição antecipada, pois têm vagas limitadas.


O evento ainda conta com exposições e feira de livros. Toda programação pode ser conferida no site do Sesc PR


SERVIÇO:

Sesc Londrina Cadeião Cultural – Rua Sergipe, 52, Centro, Londrina

Informações e Inscrições: 43 3572-7700 │

Para agendamento de escolas: 43 3572-7707 / 3572-7708


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



Leia também:


Imagem
Inscrições em concurso para professor da UEL terminam nesta terça
A UEL (Universidade Estadual de Londrina) encerra nesta terça-feira (12) as inscrições do concurso público para professor
entretenimento Arte Cultura Literatura livros Cadeião Sesc evento gratuito
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas