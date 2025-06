Londrina terá festival de filmes italianos

O 8½ Festa do Cinema Italiano é um dos principais eventos no Brasil dedicado ao cinema Italiano e será exibido no Espaço Villa Rica, em Londrina. O festival, em sua 12ª edição, será exibido a partir desta quinta-feira (26) até quarta-feira (2 de julho).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O evento volta às salas de cinema com uma semana de programação em várias cidades brasileiras. Reconhecido como um dos festivais de cinema mais apreciados no país, esta nova edição trará 12 filmes italianos, incluindo títulos inéditos, pré-estreias e clássicos.





Na seleção de filmes, estão nove obras que ainda não estrearam no circuito comercial do Brasil e duas cópias restauradas de títulos do cineasta italiano Federico Fellini.

Publicidade





Um dos destaques do festival é o filme "A Grande Ambição", de Andrea Segre. Inédito, ele mostra a vida do líder do Partido Comunista Italiano (PCI), Enrico Berlinguer.





Publicidade

Neste ano, o evento traz duas diretoras estreantes na programação: Margherita Vicario com "Gloria!" e Micaela Ramazzotti com "Felicità".





Também integram a mostra os filmes "Vermiglio - A Noiva da Montanha", vencedor do grande prêmio do júri no Festival de Veneza, e "O Último Chefão", longa baseado na vida do mafioso Matteo Messina Denaro.

Publicidade

Vinte e três cidades participam da programação - é o caso das capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Aracaju, Maceió e João Pessoa. Além de Caxias do Sul, Londrina, Niterói, Búzios, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Araraquara, São Carlos e Campinas.





Publicidade

Filmes exibidos no festival





Publicidade

8 ½ - cópia restaurada de Federico Fellini





O Barbeiro Conspiracionista - de Valerio Ferrara

Publicidade





A Cauda do Diabo - de Domenico Emanuele de Feudis





Dez Minutos - de Maria Sole Tognazzi





A Doce Vida - cópia restaurada de Federico Fellini





Felicità - de Micaela Ramazzotti





Gloria! - de Margherita Vicario





A Grande Ambição - de Andrea Segre





O Último Chefão - de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza





La Vita Accanto - de Marco Tullio Giordana





Vermiglio - A Noiva da Montanha - de Maura Delpero





Ingressos podem ser adquiridos no neste site