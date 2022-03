Luana Piovani deseja que Scooby se livre do paredão no 'BBB 22'

Luana Piovani, atriz e ex-mulher de Pedro Scooby, comentou que também está na torcida pela permanência do brother no "BBB 22" (TV Globo), que está enfrentando o oitavo paredão com Gustavo e Vinicius.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



Nos comentários de uma postagem em seu perfil no Instagram, Piovani foi questionada sobre a berlinda que o ex-marido enfrenta. "Luana, você não vai torcer para o Pedro Scooby voltar do paredão, não? Ele fala tão bem de você lá dentro da casa", perguntou uma seguidora.

Continua depois da publicidade



A atriz, então, confirmou sua torcida: "Estou torcendo, mas aqui em casa, entre corte de cabelo, aula de skate, aula de canto, lanche, supermercado, personal", banho. Recentemente, Piovani se envolveu em uma treta com Maíra Cardi, mulher de Arthur Aguiar, atrito que começou após a atriz criticar o ator em comentários sobre a eliminação de Jade Picon.