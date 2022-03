Lina diz que o Brasil tirou Jade do BBB para ver ela e P.A. juntos

Como Lina costuma dizer, a noite no quarto grunge do BBB 22 (Globo) foi tomado por "brincadeiras bobas e gostosas", na madrugada desta terça-feira (15). A movimentação começou quando P.A. entrou no ambiente e deu um beijo na cantora.

Em seguida, Jessilane disparou: "Olha a Jade", relembrando a ex-sister, eliminada com 84,93% dos votos, que estava envolvida com o atleta na casa. E Lina continuou: "Chega P.A., dessas brincadeirinhas. Se for para você ficar falando de Jade, para mim, já deu. O Brasil tirou a Jade para a gente poder ficar junto".

P.A., Jessilane e Natália começaram a rir e Lina seguiu dizendo que era vontade do público ver o casal acontecer. "Bora, P.A. O Brasil tirou a Jade para ver a gente junto, para gente poder viver nossa relação, para gente poder viver a nossa história", completou.





"Isso me assusta, porque, se eu sair daqui, você vai ter olhos para outras pessoas", respondeu o atleta olímpico. Então Lina disse que não era necessário fazer promessas, e que gostaria de dormir de "conchinha" com P.A.





"Eu quero dormir de 'conchinha' com você, só isso. Quero acordar ao seu lado, eu quero tirar essa sua 'remela' dos olhos", afirmou ela, que em seguida deitou na cama junto ao atleta, o que causou mais risadas aos brothers que estavam no quarto.

Na festa do último sábado (12), Linn da Quebrada foi uma das participantes que mais curtiu, especialmente por causa das atrações musicais. A cantora se emocionou quando a artista Liniker apareceu no palco da festa, após ter sido chamada por Luísa Sonza, que estava se apresentando.





Linn correu para se aproximar da amiga e colega de profissão, chorou e abraçou os brothers. Mais tarde, depois do show, ela dançou abraçada com Paulo André a música "Pássaro de Fogo", de Paula Fernandes. Apesar de não terem desavenças explícitas, os dois já votaram um no outro para o paredão.