Marcelo e Arleane são os primeiros eliminados do BBB 25, com 55,95% dos votos

Arleane e Marcelo são os primeiros eliminados do BBB 25, com 55,95% dos votos do público. O casal amazonense disputou o primeiro paredão da edição com Edy e Raissa (8,05%) e Diogo e Vilma (36%).



Os líderes Aline e Vinícius colocaram Arle e Marcelo no paredão no último domingo (19). O casal criou rixa com os líderes e se aliou a Edy, Raissa, João Pedro, João Gabriel, Gabriel e Maike.





Marcelo, 38, é servidor público e, logo após entrar no reality, foi aprovado em outro concurso, o que garantiu um trabalho para ele após deixar o programa.





Arleane, 34, é influenciadora digital, além de sambista. Quem acompanha o Festival Folclórico do Amazonas ainda a verá sob os holofotes, já que ela será a cunhã-poranga do Boi Garanhão neste ano.





A dupla escolhida vai que ter decidir entre pegar ou guardar o dinheiro da semana ou guardar. Se elas guardarem, terá uma consequência para outras quatro duplas.