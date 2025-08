Marquinhos Diet lança o EP “O Amor é a Chave”

Marquinhos Diet lança nesta quarta-feira (6 de agosto), nas plataformas de streaming, o EP “O Amor é a Chave”. O trabalho faz parte das comemorações dos 30 anos de carreira do cantor e compositor paranaense, conhecido por sua irreverência e veia criativa.





Composto por quatro músicas, esse será o sexto disco do artista, cujo trabalho foi sempre calcado no rock e nas diversas nuances da música popular brasileira, com pitadas generosas de irreverência, humor e senso crítico.

Em “O Amor é a Chave”, porém, Marquinhos Diet traz uma proposta mais reflexiva e filosófica.

“O disco fala sobre viver num planeta belo, porém problemático, e ter o amor como a grande chave para poder viver melhor e sobre a transformação através do altruísmo, ao invés do egoísmo. Traz uma reflexão sobre a importância de cuidar da própria energia, observando o que se faz, o que se pensa, e sobre os desdobramentos das nossas escolhas”, resume o artista.

A estética musical do disco traz como base o rock-MPB, com nuances de funk, reggae e rap. As composições trazem como referências artísticas: Rolling Stones, Rita Lee, Pink Floyd, Mutantes, Itamar Assumpção, Lou Reed e Djavan. A fim de garantir a coesão da linguagem musical almejada nesse trabalho, o autor reuniu um “time” de músicos alinhados com esse propósito.





Além de músicos renomados de Londrina que o acompanham há anos, Marquinhos Diet convidou mais uma vez o carioca Rick Ferreira, que também participou do seu álbum “Dentro do Bang Bang (2020). Rick foi o principal guitarrista da obra de Raul Seixas e é conhecido como o seu “fiel escudeiro", participando de toda a sua discografia a partir do álbum Gita (Phonogram - 1974) até o A Panela do Diabo (WEA - 1989).

“Conheci o Rick em 1995, no Rio. Ele frequentava o estúdio do amigo, o maestro José Lourenço, com quem eu estava gravando. Acabamos nos aproximando e ele gravou duas músicas com a gente. Muitos anos depois, durante a pandemia, o convidei para gravar no novo álbum e ele topou. E agora novamente está participando do novo trabalho. Rick é sensacional!”, contextualiza Marquinhos Diet.





O EP “O Amor é a Chave” foi gravado no Fábrika Estúdio e Produtora, em Londrina, com produção musical e artística de Marquinhos Diet, Gabriel Zara e José Roberto Faccio; e produção de áudio de Luciano Galbiati.

O projeto é financiado com recursos oriundos da Fundação Cultural –Prefeitura de Paranavaí, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.