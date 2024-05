May the 4th: fã de Star Wars, Sérgio Cantú relembra dublagem de Kylo Ren

A data de 4 de maio ganhou um significado especial para os fãs de cultura pop e de uma das maiores franquias da Disney. O Star Wars Day é celebrado não apenas pelos fãs da franquia, mas também por todos os profissionais que de alguma forma contribuíram com os filmes, incluindo o time de dublagem.





A data em questão surgiu do trocadilho e com a semelhança sonora em inglês entre as frases "May The Force Be With You" (“Que a Força esteja com você!”) e "May The 4th Be With You" (“Que o 4 de maio esteja com você!”).





Fã de cinema, HQs e todo o universo de cultura pop, o ator e dublador Sérgio Cantú conta que a data de 4 de maio ficou ainda mais especial a partir do momento em que passou a emprestar sua voz para Kylo Ren, conhecido por ser o vilão dos últimos três filmes da franquia - Episódio VII, Episódio VIII e Episódio IX.

Por conta da celebração da data, Sérgio relembra com carinho o personagem.





“Star Wars é uma franquia pela qual tenho grande interesse, talvez devido a todas as informações e referências nerds presentes nas produções, além do apego sentimental de ser uma franquia apreciada pelos meus pais”, comenta o dublador.

Assim como muitos outros fãs, Star Wars está na vida de Sérgio Cantú desde antes de nascer.