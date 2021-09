MC Gui é o 13° confirmado em A Fazenda 13

MC Gui, 23, é o 13° confirmado em A Fazenda 13. O nome dele foi anunciado pela Record na noite desta segunda (13). Ele é famoso por ser um cantor e compositor do funk ostentação.



Nos últimos dias, MC Gui tentou disfarçar a sua presença no confinamento do programa. Ele publicou vídeo nos stories do Instagram com a sogra, mas, no mesmo instante, ela fez um post com outra roupa em outro lugar.





Em março, o funkeiro foi detido com outros frequentadores num cassino de luxo no bairro Vila Olímpia, na zona oeste da cidade de São Paulo. No local, segundo a polícia, havia a prática de jogos de azar, além de os presentes desrespeitarem as regras sanitárias na véspera do plano emergencial.

Outros participantes





Já foram também confirmados a assistente de palco do programa do Ratinho Valentina Francavilla, as influenciadoras Mileide Mihaile e LizianeTierrez, os atores Victor Pecoraro e Mussunzinho, os cantores Nego do Borel, Fernanda Medrado e Tati Quebra Barraco, o veterano de realities Arcrebiano, conhecido como Bil Araújo, que esteve no BBB 21 e em No Limite, ambos da Globo, a finalista do Big Brother Italiano, a modelo Dayane Mello, e os influenciadores digitais Gui Araújo, ex de Anitta, e Marina Ferrari, 28.





A Fazenda 13 estreia nesta terça-feira (14) e será apresentado por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores.