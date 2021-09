Marina Ferrari é a 12º participante confirmada em A Fazenda 13

A influenciadora digital Marina Ferrari, 28, é a 12º participante confirmada em A Fazenda 13. O nome dela foi anunciado no TikTok, no início da tarde desta segunda-feira (13).





"Estou indo para o programa com o coração aberto. Estou indo para me divertir, brincar, curtir e ser eu mesma sempre", diz ela em sua apresentação.





"Sou boa, boa, boa, mas quando sou ruim, sou a pior de todas", completa. Ferrari afirma que é competitiva e gosta de ser liderança. "Gosto de ganhar e vou dar o melhor de mim."





Além de Marina, foram também confirmados a assistente de palco do programa do Ratinho Valentina Francavilla as influenciadoras Mileide Mihaile e LizianeTierrez, os atores Victor Pecoraro e Mussunzinho, os cantores Nego do Borel, Fernanda Medrado e Tati Quebra Barraco, o veterano de realities Arcrebiano, conhecido como Bil Araújo, que esteve no BBB 21 e em No Limite, ambos da Globo, a finalista do Big Brother Italiano, a modelo Dayane Mello, e o influenciador digital Gui Araújo, ex de Anitta.





A Fazenda 13 estreia nesta terça-feira (14) e será apresentado por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores. O reality show contará com 21 participantes e, em princípio, deve durar 94 episódios.