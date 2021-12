MC Loma confunde Michel Teló com irmão na 'Farofa da Gkay'

As confusões de MC Loma, 19, durante festa da humorista Gkay chamaram atenção nas redes sociais nesta terça (7). A funkeira, que explodiu com a música "Envolvimento" em 2018, confundiu Michel Teló com seu irmão, Téo Teló, e a filha de Renato Aragão, Lívian Aragão, com a filha de Xuxa, Sasha Meneghel.

O criador de conteúdo Lucas Albert publicou nos Stories do Instagram o momento em que Loma avista Téo Teló na multidão e grita, "É o Michel! Michel Teló!" Ela, então, pede para Albert tirar uma foto dos dois, ainda sem perceber que estava falando com a pessoa errada.

A cantora chega a cantar o hit "Fugidinha", de Michel Teló, para Téo, que acha graça. Ele brinca, referindo-se a Thais Fersoza, esposa do irmão: "Não conta para a Thais, hein!"





Em outro momento da Farofa da Gkay, nome dado à festa, Loma encontra Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão.





Ela reconhece o rosto da atriz, mas erra seu nome. Lucas Albert novamente captura a cena em que a funkeira comemora: "Eu conheci a filha de Didi, Sasha!"

"Diz para ela que [Sasha] é a filha de Xuxa", uma voz pede ao fundo do vídeo. Na Farofa, Loma ainda compartilhou momentos com a ex-BBB Mari Gonzalez, a tiktoker Beca Barreto, o youtuber Lucas Rangel, o cantor Belo, entre outros famosos.