MED In Concert retorna aos palcos para apresentação especial na AML Cultural

O MED in Concert, show comandado por médicos músicos, está de volta para mais uma apresentação especial nos palcos da AML (Associação Médica Legal de Londrina) Cultural, na próxima sexta-feira (1), às 20h. Os ingressos, no valor de R$20, poderão ser adquiridos diretamente pela plataforma Sympla. O evento irá contar com a direção musical do Dr. William Procópio e a presença de convidados especiais.

Oftalmologista e pianista, Procópio relata que já vinha pensando em reunir os amigos da música para comemorar seus 70 anos, quando surgiu a oportunidade de organizar mais uma edição do evento. De acordo com ele, a preparação conta com "bastante gente, muito planejamento e ensaios".

Já a escolha dos convidados, segundo o diretor, foi bem fácil. Reunindo colegas e amigos que frequentam sua casa e "tocam juntos com frequência", pontuou. O médico também destaca a participação de sua professora na música, Nancy Maradei, revelando que "dessa vez estará tocando conosco”.

Além de Procópio no piano, o oftalmologista Dr. Luiz Fernando Cavalieri, acrescenta suas habilidades na voz e violão, junto do cardiologista Dr. Antonio Nechar, na percussão. A escolha das músicas para esse show partiu do repertório que os médicos já têm costume de ensaiar e apresentar.

"São músicas que envolvem cantores e instrumentistas diferentes. Mesclamos jazz, bossa e boleros. Nossas preferências", diz o responsável do espetáculo.

Entre os convidados estão Nancy Maradei no piano, Gred Devides e Gilson Corsaletti na bateria, Maria Luiza no cello e violão, José Roberto Dias na voz e violão, Mari Franco no contrabaixo, Cilas Rocha no acordeon, Gerson Lins no sax alto, Vitor Gorni no sax barítono e as cantoras Tetê Devides e Mariana Leon. Ao todo, a apresentação será composta por 11 músicas.

"Teremos no palco vozes, piano, teclado, contrabaixo acústico, bateria, percussão, violão, acordeon, sax alto e sax barítono", lista o oftalmologista, que conduzirá seu piano durante todo o espetáculo.

Para atuar como diretor musical, Dr. Procópio afirma que, primeiro de tudo, é preciso uma boa dose de motivação. “Conhecendo e tendo o respeito dos músicos facilita muito. Nesse evento, estamos trazendo uma integração de gerações de músicos na cidade. Temos médicos músicos, profissionais da Orquestra Sinfônica da UEL (Universidade Estadual de Londrina), professores e jovens formados pela Faculdade de Música de nossa universidade, que constroem o novo ambiente musical em Londrina.”

Sobre o ambiente, Procópio afirma que o espaço do show é "descontraído" e "sensacional". Reforçando o trabalho da AML Cultural em cumprir o "fundamental papel na integração da classe" com o lado artístico da cidade.



Serviço:

MED in Concert



MED in Concert

Data: 1 de agosto (sexta-feira)
Horário: 20 horas
Local: AML Cultural (Rua Maestro Egídio do Amaral, 130)
Convites: R$ 20 pela plataforma Sympla.



