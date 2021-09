Fernanda Medrado toca o sino e deixa A Fazenda 13

A cantora e compositora paulista Fernanda Medrado, 28, tocou o sino e deixou no início da noite desta quinta-feira (23) o reality da Record A Fazenda 13. O nome de um substituto não foi divulgado pela emissora.

A Record mostrou o momento em que Medrado está saindo da sede e uma pessoa pergunta se ela está bem. Ela responde que sim e segue em direção ao local onde está o sino. "Eu quero deixar desistir do programa", diz a peoa, após tocar o sino.

Segundo a apresentadora Adriane Galisteu a cantora já deixou a fazenda. Ele deu a notícia da desistência da peoa para os outros participantes ao vivo no programa.





Antes da desistência, a cantora havia se desentendido na tarde desta quinta (23) com a funkeira Tati Quebra-Barraco, que havia falado criticado ela para outros peões. Medrado já havia tocado o sino na quarta (22) após desabafar com Aline Mineiro que queria deixar o programa.

No vídeo de divulgação a peoa falou que é muito fã do programa. "Sou muito fã do programa, sempre foi meu sonho. O público pode esperar uma pessoa muito para cima, muito divertida", diz em vídeo divulgado.





A rapper participou do Power Couple Brasil 5 junto do ex-marido DJ Claytão. Ela tem dois filhos, Brian, 7, e Josh,1.