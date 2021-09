Fernanda Medrado é a 10ª confirmada em "A Fazenda 13"

Fernanda Medrado, 28, é a décima participante confirmada no reality A Fazenda 13. O anúncio foi feito neste sábado (11) no perfil do TikTok do programa.



Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

"Sou muito fã do programa, sempre foi meu sonho. O público pode esperar uma pessoa muito para cima, muito divertida", diz a cantora e compositora paulista em vídeo divulgado.





Continua depois da publicidade

Com 1,4 milhão de seguidores no Instagram, dona de sucessos como "Cachorro Que Late Não Morde", "Conto de Fadas Não Existe" e "Acabou para Você". Ela também foi compositora da música "Hoje é Meu Dia", presente na trilha sonora do filme "Meus 15 anos" (2017), protagonizado por Larissa Manoela.





"Podem esperar polêmica porque, se eu disser o contrário, vou estar mentindo. Não sei mentir, já me desculpem por isso. Se quiserem paz, vão ter, se quiserem confusão, vão ter em dobro e eu vou curtir da melhor forma", afirmou.





Em seu Instagram, Medrado publicou vídeo contando a novidade com a legenda: "É isso aí biscoiteiros! Prontos para essa jornada? #TeamMedrado".





Além de Fernanda Medrado, foram também confirmados a assistente de palco do programa do Ratinho Valentina Francavilla, as influenciadoras Mileide Mihaile e LizianeTierrez, os atores Victor Pecoraro e Mussunzinho, os cantores Nego do Borel e Tati Quebra Barraco, o veterano de realities Arcrebiano, conhecido como Bil Araújo, que já esteve no BBB e em No Limite, ambos da Globo, neste ano e a finalista do Big Brother Italiano, a modelo Dayane Mello.





A Fazenda 13 estreia na próxima terça-feira (14) e será apresentado por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores. O reality show contará com 21 participantes e, em princípio, deve durar 94 episódios.