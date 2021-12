Mileide está na roça em A Fazenda 13; Chapéu é disputado por Aline, Dynho e Solange

Dynho Alves, Aline Mineiro, Mileide Mihaile e Solange Gomes foram os peões indicados para disputar a 12ª roça desta temporada de A Fazenda 13, na noite desta terça-feira (7). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um da baia. O quarto foi indicado para a roça pela dinâmica do resta um.

Antes de iniciar a votação, Adriane Galisteu pediu para Sthe Matos abrir o poder do Lampião. Ela escolheu a chama amarela e deu a vermelha para Dynho. Com isso, ela optou ficar imune na votação da roça e abriu mão de ganhar R$ 10 mil.

O fazendeiro Rico indicou Dynho Alves direto para a roça. Ele justificou que já teve desentendimentos com o peão e que já estava na hora dele sentar no banquinho. Dynho falou que está muito feliz de ter chegado até essa etapa do jogo e agradeceu a ajuda dos amigos. "Estou muito feliz e com o meu coração muito leve, seja o que Deus quiser."





Com quatro votos, Bil ocupou o segundo banco da roça. Ele teve que puxar uma das peoas da baia e escolheu Aline alegando que ela demonstrou ódio por ele na votação.







Solange sobrou na dinâmica do resta um e ocupou o quarto banco. Ela disse que já imaginava que estaria na berlinda porque não aceitou a desculpa do Rico na última festa. Com isso, Solange disse que o grupo dele não combinou com ela para não sobrar no resta um.





Antes de encerrar a formação da roça, Adriane Galisteu pediu para o Dynho abrir o poder da chama vermelha. Ele teve que trocar um dos peões que estavam na roça, menos ele que foi indicado pelo fazendeiro, por outro que estava salvo. Ele trocou Bil por Mileide.





Dynho alegou que escolheu a peoa porque, assim como ele, ela nunca disputou uma votação do público para permanecer no jogo. "Eu quis salvar o Bil porque ele me salvou quando eu precisei muito", disse.

Puxada da baia para a roça, Solange ficou com o poder de vetar um peão de disputar a Prova do Fazendeiro e escolheu Mileide.