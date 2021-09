Influencer Rico Melquiades está em A Fazenda 13

O influenciador digital Rico Melquiades foi confirmado nesta terça-feira (14) A Fazenda 13 (Record). . O anúncio foi feito horas antes da estreia do reality show pelo apresentador Luiz Bacci no Cidade Alerta.

O peão, amigo do humorista Carlinhos Maia, participou em 2021 do reality show "De Férias com o Ex Celebs" (MTV) e protagonizou as principais brigas do programa. Mesmo sabendo que no reality rolava muita pegação e envolvimento entre os participantes, ele não gostou de ver seu ex Luis Mattos com Matheus Pasquarelli e partiu para cima dele.

O ex-casal brigou muito durante o reality e em um dos barracos teve copos e taças quebrados. Durante uma briga, seguranças tiveram que invadir o reality show da MTV para separar os ex-namorados.





O influencer se junta a outros famosos confirmados no reality. São eles, MC Gui, a assistente de palco do programa do Ratinho Valentina Francavilla, as influenciadoras Mileide Mihaile e LizianeTierrez, os atores Victor Pecoraro e Mussunzinho, os cantores Nego do Borel, Fernanda Medrado e Tati Quebra Barraco, o veterano de realities Arcrebiano, conhecido como Bil Araújo, que esteve no BBB 21 e em No Limite, ambos da Globo, a finalista do Big Brother Italiano, a modelo Dayane Mello, e os influenciadores digitais Gui Araújo, ex de Anitta, e Marina Ferrari, 28.

A Fazenda 13 estreia nesta terça-feira (14) e será apresentado por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores.