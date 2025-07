Multidão e celebridades marcam despedida emocionante de Preta Gil

RIO DE JANEIRO - A cerimônia do velório de Preta Gil teve início às 9h27 de sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio. Antes disso, centenas de fãs já se aglomeravam em frente ao teatro, na Cinelândia, para a despedida. O corpo da cantora chegou ao local por volta das 7h, num caixão prateado.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O velório foi aberto ao público às 13h no foyer do Municipal, onde estava o corpo da cantora.

Um telão no foyer do Municipal, ao lado do caixão, projetava imagens da vida de Preta. Entre as fotos, cenas desde a infância – com seus pais Gilberto Gil e Sandra Gadelha e os irmãos – até registros da artista no palco. Músicas suas saíram das caixas de som, a playlist de canções foi montada pela própria Preta.

Publicidade





Despedidas emocionadas

Publicidade





Filho de Preta, Fran Gil foi o primeiro familiar a se aproximar do caixão. Ele acariciou o rosto da mãe e dirigiu a ela algumas palavras em voz baixa, serenamente.

Publicidade





Mãe de Preta, Sandra Gadelha chegou às 13h45. Gilberto Gil, seu pai, chegou 10 minutos depois. Tranquilo, ao lado da esposa Flora, ele parou por alguns instantes ao lado do caixão e disse algumas palavras.

Publicidade



Entre os presentes, estavam também os atores Marcelo Serrado e Guilherme Fontes, o cantor Péricles, a escritora Conceição Evaristo, a ministra da Cultura Margareth Menezes, a primeira-dama Janja, as cantoras Teresa Cristina e Flor Gil (sobrinha de Preta) e a deputada Jandira Feghali.





Publicidade

Artistas como Caio Blat, João Vicente, Patrícia Pillar, Otávio Muller – pai de seu filho, Francisco – , Glória Pires, Carolina Dieckmmann, Marieta Severo, Chico Buarque, Maria Gadú, Ivete Sangalo e Regina Casé também prestaram homenagens à cantora. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esteve presente no evento.





Publicidade

Caetano Veloso, que foi tio de Preta Gil – o músico foi casado com Dedé Gadelha por 19 anos – chegou por volta de 14h30. Gil beijou sua mão e ele retribuiu o gesto. O cantor Djavan chegou junto com ele, e beijou e abraçou Gil demoradamente.





O velório fechou para o público e uma cerimônia restrita à família e amigos ocorreu até as 15h, quando saiu o cortejo fúnebre.





O trajeto do cortejo, acompanhado pelo Corpo de Bombeiros, seguiu pelo circuito dos megablocos cariocas – batizado agora com o nome da cantora, como homenagem que celebra sua importância para o Carnaval, com seu Bloco da Preta.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: