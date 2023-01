Música 'Evidências' foi a mais tocada em shows pela cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo completa 469 anos nesta quarta-feira, 25 de janeiro.





Em comemoração ao aniversário da capital paulista, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento especial e destacou as músicas mais tocadas em shows no município no último ano.

A liderança ficou com “Evidências”, de autoria de Paulo Sergio Valle e José Augusto. A canção virou um clássico da música popular brasileira com destaque para a gravação da dupla Chitãozinho e Xororó.





“Baby me atende”, de autoria de Igor Costa, Rodrigo Reys, Matheus Fernandes e Junior Angelim, apareceu na segunda colocação; seguida por “Arranhão”, dos autores Nudoze, Flavinho do Kadet, Felipe Marins, Kaique Kef, Felipe Kef e Edson Garcia em terceiro lugar.

Completaram o top 5 "Não quero dinheiro", composição de Tim Maia, na quarta posição; e, empatadas em quinto lugar, “We will rock you”, de Brian May, e “Satisfaction (I can't get no)”, de Keith Richards e Mick Jagger.





ARRECADAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

A capital paulista foi o município que teve a maior arrecadação em direitos autorais no estado de São Paulo em 2022, com uma participação de mais de 60% de toda a receita referente à execução pública de música.





O segmento de destaque foi o de Televisão (TV Aberta e por Assinatura), com mais de 45% da arrecadação municipal.

No ano passado, o Ecad firmou um acordo inédito com o CRCSP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) para que os contadores filiados à entidade levem para os seus clientes a importância de incluir os valores destinados a artistas e compositores no planejamento financeiro de seus negócios que utilizam a música publicamente, promovendo assim a conscientização do pagamento dos direitos autorais em execução pública.





O Ecad é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que existe para impulsionar a música como arte e como negócio. É o elo que conecta compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos aos canais e espaços onde a música toca e emociona as pessoas.





Administrado por sete associações de música (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC), a instituição é referência mundial na área em que atua, facilitando o processo de pagamento e distribuição dos direitos autorais.





Confira o ranking das músicas mais tocadas no segmento de shows na cidade de São Paulo em 2022: