35 anos de morte: veja as músicas mais gravadas de Luiz Gonzaga, o 'Rei do Baião'

Há exatos 35 anos, em 2 de agosto de 1989, morria o ícone da música nordestina, Luiz Gonzaga, e suas canções fazem sucesso até hoje. Em memória ao legado deixado pelo “Rei do Baião”, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo com as suas 498 composições e 1.088 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil.





Os sucessos “Asa branca” e “O xote das meninas” ganharam destaque no levantamento em homenagem a Gonzagão ao ficarem em primeiro e segundo lugares, respectivamente, nos rankings das músicas mais gravadas de sua autoria e das mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil. "Numa sala de reboco" completou o top 3 das mais tocadas no país e "Qui nem jiló" foi a terceira entre as regravadas.

Outra curiosidade do estudo foi a lista dos cinco intérpretes que mais gravaram as canções de Gonzagão. Dominguinhos, seu amigo e afilhado artístico, ficou em primeiro lugar. Elba Ramalho e Targino Gondim ficaram empatados na segunda posição. Gilberto Gil ficou em terceiro lugar entre os intérpretes que mais regravaram o “Rei do Baião”, com Fagner em quarto lugar e Adelmário Coelho na quinta posição.





Os herdeiros de Luiz Gonzaga continuarão a receber os rendimentos relacionados às músicas de sua autoria que tocarem no Brasil por 70 anos após a sua morte (ou do último autor, em caso de parcerias), como garante a Lei de Direitos Autorais (9.610/98).

Ranking das músicas de autoria de Luiz Gonzaga mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)





Posição - Música - Autores

1- Asa branca - Gonzagão / Humberto Teixeira

2- O xote das meninas - Zé Dantas / Gonzagão

3- Numa sala de reboco - Gonzagão / Joée Marcolino

4- Pagode russo - João Silva / Gonzagão

5- A vida do viajante - Gonzagão / Herve Cordovil

6- Qui nem jiló - Gonzagão / Humberto Teixeira

7- Sabia - Zé Dantas / Gonzagão

8- Riacho do navio - Zé Dantas / Gonzagão

9- Forro no escuro - Gonzagão

10- São João na roca - Zé Dantas / Gonzagão

11- Vem morena - Zé Dantas / Gonzagão

12- Fogo sem fuzil - Gonzagão / Jose Marcolino

13- Baião - Gonzagão / Humberto Teixeira

14- Respeita - Januário Gonzagão / Humberto Teixeira

15- Assum preto - Gonzagão / Humberto Teixeira

16- Cintura fina - Zé Dantas / Gonzagão

17- Nem se despediu de mim - João Silva / Gonzagão

18- A morte do vaqueiro - Gonzagão / Nelson Barbalho De Siqueira

19- Abc do sertão - Zé Dantas / Gonzagão

20- No meu pé de serra - Gonzagão / Humberto Teixeira





Ranking das músicas de autoria de Luiz Gonzaga mais regravadas





Posição - Música - Autores





1- Asa branca - Gonzagão / Humberto Teixeira

2- O xote das meninas - Zé Dantas / Gonzagão

3- Qui nem jiló - Gonzagão / Humberto Teixeira

4- Baião - Gonzagão / Humberto Teixeira

5- A vida do viajante - Gonzagão / Herve Cordovil

6- Assum preto - Gonzagão / Humberto Teixeira

7- Sabiá - Zé Dantas / Gonzagão

8- Riacho do navio - Zé Dantas / Gonzagão

9- Numa sala de reboco - Gonzagão / Jose Marcolino

10- Pagode russo - João Silva / Gonzagão





