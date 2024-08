50 anos de Preta Gil: veja as músicas mais gravadas pela artista

A cantora, compositora, atriz e apresentadora brasileira Preta Gil comemora nesta quinta-feira (8) os seus 50 anos de idade e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para fazer um levantamento das músicas mais gravadas pela artista.





O estudo se baseou nas músicas interpretadas e gravadas por Preta Gil que mais tocaram no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com mais de duas décadas de carreira, Preta Gil tem 12 obras musicais e 255 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil.





As obras musicais são as suas composições, com letra e melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.



Publicidade





ECAD





Ao cadastrar seus dados musicais na gestão coletiva da música e manter seu cadastro atualizado, a artista tem garantidos os direitos autorais de execução pública quando as suas canções tocam no país e quando os espaços e canais, que utilizam música publicamente, efetuam o pagamento referente ao licenciamento musical por meio do Ecad.

Publicidade





O Ecad é uma instituição privada, sem fins lucrativos, e que centraliza a arrecadação e a distribuição de direitos autorais de execução pública no Brasil. É administrado por sete associações de música (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC) e representa os titulares de obras musicais e fonogramas filiados a elas (autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos nacionais e estrangeiros).





Ranking das músicas gravadas e interpretadas por Preta Gil mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos

Publicidade





1 - Ver o mar

Compositores: Daniel Pereira / Thiago Maximino / Luandha Militão / Max Orlando



Publicidade





2 - Sinais de fogo

Compositores: Ana Carolina / Antônio Villeroy



Publicidade





3 - Meu xodó

Compositores: Pablo Bispo / Francisco Gil / Ruxell / Sergio Santos



Publicidade





4 - Só o amor

Compositores: Pablo Bispo / Gloria Groove / Ruxell / Sergio Santos







5 - Medida do amor

Compositores: Davi Moraes







6 - Decote

Compositores: Pablo Bispo / Yuri Drummond / Dj Gorky







7 - Espelhos d'agua

Compositores: Claudio Rabello / Dalto







8 - Realce

Compositor: Gilberto Gil







9 - Meu corpo quer você

Compositor: Naldo Benny







10 - Batom

Compositores: Ana Carolina / Chiara Civello / Diana Azzurra Tejera Nenna