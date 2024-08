Mafalda vai ganhar série pela Netflix dirigida por vencedor do Oscar e do Emmy

Mafalda, garota astuta criada pelo quadrinista Quino, vai ganhar uma série na Netflix. A adaptação do quadrinho vai contar com a direção e a produção de Juan José Campanella, vencedor de um Oscar dois prêmios Emmy, e será feita pelo estúdio Mundoloco CGI.





"Mafalda e seus amigos não só me fizeram rir muito, mas de vez em quando, me mandavam para o dicionário. E cada nova palavra que eu aprendia vinha com a recompensa de uma nova risada", disse Campanella.





"Sonhamos que aqueles de nós que se dedicaram a ela desde a primeira hora possam compartilhá-la com nossos filhos, e mesmo que haja coisas reservadas apenas para adultos, todos podemos rir alto como uma família, e por que não, ir ao dicionário de vez em quando."





O anúncio foi feito no Hecho en Argentina, evento da Netflix que aconteceu no país latino, na segunda-feira, para falar das 19 produções que a empresa desenvolve por lá.





Entre as outras atrações que tiveram espaço no evento, estão a adaptação do quadrinho "O Eternauta", ilustrado por Francisco Solano López e escrito por Héctor Germán Oesterheld, escritor de gibis que é considerado um dos pais do quadrinho argentino moderno, e "En El Barro", série derivada de "El Marginal: O Cara de Fora", lançada em 2016. Não houve nenhuma atualização sobre as produções.





De acordo com Paco Ramos, vice-presidente de conteúdo da Netflix na América Latina, "O Eternauta" pode ser um dos projetos mais importantes da indústria audiovisual na Argentina e na América Latina.