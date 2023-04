AlmA Londrina Rádio Web lança programação 2023; veja as novidades

Novos podcasts estreiam no site da web rádio e celebram a diversidade de propostas sonoras

Maior referência do jornalismo cultural radiofônico online em Londrina, a AlmA Londrina Rádio Web lança nova programação em 2023. Patrocinada pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) da Prefeitura de Londrina, sob a coordenação do jornalista Daniel Thomas, a web rádio londrinense apresenta a diversidade de propostas sonoras como o grande destaque dos podcasts que estão estreando em sua grade neste ano.

A primeira grande novidade é o podcast Vozes da Comunidade. O podcast “Vozes da Comunidade” faz parte de uma das iniciativas do Coletivo Ciranda da Paz (@cirandaadapaz) , fomentado pelo PROMIC, e tem a proposta de ecoar as histórias potentes e resistentes de bairros periféricos da cidade de Londrina, a partir das vozes de seus próprios moradores. Inicialmente, as histórias contadas no podcast foram as de moradores do Jardim Nossa Senhora da Paz, mais conhecido como Favela da Bratac, e foi se estendendo para outras periferias, potencializando também outras histórias.

Presente também na programação da Rádio Universidade 107,9 FM, o Salocast estreia agora na programação da Alma Londrina Rádio Web. Produzido e apresentado por Marcos Salomé e criado no final de 2021, o Salocast resgata a história, principalmente musical, da noite londrinense por meio de entrevistas com grandes “figuras” da cidade. Em bate-papos para lá de bem-humorados, Salomé deixa os (as) convidados (as) à vontade para contar, à sua maneira, como fizeram sua marca no cenário cultural de Londrina.





Outra novidade da grade de 2023 é o podcast Shock Rock, especializado em artistas clássicos do rock n roll dos anos 50 e nomes obscuros do rockabilly, rhythm and blues, bluegrass e outros gêneros afins do mundo inteiro até os dias de hoje. Transmitido também pela rádio Mundo Livre FM, o podcast Shock Rock foi indicado em 2021 ao prêmio da Revista Dynamite como “Melhor Programa de Rádio do Brasil”.

Em breve, a Alma Londrina Rádio Web estreará em sua nova programação mais podcasts, dentre eles Pulso Latino, Radio Cadillac e Gastronomia, e retornará com a nova temporada dos já tradicionais Conexão Nova Cena e Rude Boy Train.