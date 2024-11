Anitta anuncia lançamento de álbum totalmente em português inspirado nos Ensaios da Anitta

Durante entrevista ao Fantástico (Globo), Anitta anunciou neste domingo (24) que vai lançar em breve um álbum totalmente em português. A cantora disse que o novo trabalho se chamará Ensaios da Anitta, mesmo nome do evento que ela promove anualmente antes do Carnaval.



Segundo ela, o projeto terá participações de Ivete Sangalo e Simone, além de contar com canções no estilo das que apresenta nos Ensaios e com releituras de músicas antigas. Ela negou, porém, que isso signifique que ela está abandonando sua carreira internacional.

"Estou deixando rolar de acordo com o que me faz bem", afirmou. "Dou muito valor à minha carreira internacional, não estou abandonando nada, mas estou deixando o destino decidir de acordo com o que eu me sinto bem."



Ainda na entrevista, Anitta disse que está "tirando o pé do acelerador" e que suou muito para chegar nesse momento em que não precisa mais trabalhar tanto. "Tem dois anos que eu entrei em uma jornada de autoconhecimento muito profunda que me ajudou muito a curar essa falta", comentou. "Acho que antes todo mundo estava acostumado a ver notícia minha o tempo inteiro por aí, que ainda tem."

"Hoje em dia, só pelo meu sucesso. Tem bastante notícia minha, mas é só por algum feito na carreira", avaliou. "Antes, não. Antes, era o tempo inteiro sendo falado da minha vida, do que eu estou fazendo, e acho que era porque eu tinha essa necessidade de expor, de estar sendo sempre falada, de estar sempre sendo 'o assunto'. Tinha essa fome, esse vazio."



Ela ainda confessou sentir saudades do Brasil, em especial dos momentos de intimidade com os pais. "Eu acho que quanto mais eu conquistei lá fora, mais eu vi que eu já tinha tudo aqui e não estava sabendo ver", disse.



A cantora também falou brevemente sobre o namoro com o jogador Vinícius Souza e disse estar em um momento em que consegue se doar mais a quem está com ela. "Se dedicar numa relação e não em algo que vá te dar um retorno financeiro", comparou. "A relação é aquilo que você não sabe qual, qual o retorno que pode te dar."