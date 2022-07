Anitta é primeira artista solo brasileira indicada ao VMA

A cantora Anitta, 29, é a primeira artista solo brasileira indicada ao VMA (Video Music Awards) de 2022, premiação internacional da MTV que coroa as melhores músicas e videoclipes do ano. A artista é uma das favoritas na categoria "Melhor clipe de música latina", com o seu hit "Envolver", que atingiu o topo do Spotify, em março deste ano.

A brasileira concorre com nomes de peso do mercado latino. Entre eles, Karol G e Becky G, com a música "Mamiii"; Farruko, com "Pepas"; Bad Bunny, com "Tití Me Preguntó"; Daddy Yanke, com "Remix"; e J Balvin e Skrillex, com "In Da Getto. A premiação é decidida pelo público, através de votação no site oficial do canal organizador.

Esta não foi a primeira vez que um artista brasileiro foi reconhecido pelo VMAs. Em 2020, a cantora Any Gabrielly foi indicada juntamente com o grupo Now United na categoria "Melhor grupo".







Em 2021, Anitta foi a primeira artista a se apresentar na premiação, fazendo uma performance da música "Girl From Rio". O VMAs acontece no dia 28 de agosto.