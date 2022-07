Anitta prepara lançamento de 'No Más', parceria com namorado Murda Beatz

Anitta anuncia lançamento de sua primeira música em parceria com seu namorado canadense Murda Beatz, nesta sexta-feira (1º). A música se chama 'No Más' e terá também as participações de J Balvin, Pharrell e Quavo. O lançamento será na próxima sexta-feira (8).

No Instagram de Murda Beatz, você pode ouvir um teaser de 20 segundos de 'No Más':

