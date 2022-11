Anitta se apresenta na maior TV do mundo e garante prêmio inédito a brasileiros

A cantora Anitta, 29, conseguiu, neste domingo (20), mais um feito inédito para artistas brasileiros. Ela levou para casa o troféu do AMAs (American Music Awards), que premia os melhores cantores do mundo nos Estados Unidos. Além disso, a sua performance foi destaque na emissora que transmite a premiação. A americana ABC (American Broadcasting Company) é, atualmente, o maior canal de televisão do mundo.





A brasileira foi anunciada como uma das atrações logo após ser indicada na categoria "Melhor Artista Latina". Ela concorria com nomes populares do segmento, como Becky G, Karol G e Rosalía. Em seu discurso, ela agradeceu à equipe, aos amigos, aos familiares e a si própria "por não desistir e trabalhar duro".

Com a participação da rapper americana Missy Elliott, Anitta performou o seu hit internacional "Envolver" e, em seguida, a sua última aposta "Lobby". Ocupando todo o palco com bailarinos e o já conhecido "el paso de Anitta" - que fez a música viralizar no TikTok - a brasileira foi comentada pelos maiores veículos de mídia do mundo, como as revistas Rolling Stone e Billboard. "Anitta representa o Brasil - e traz Missy Elliott! - para 'Lobby' no AMAs", "a estrela pop brasileira também começou sua apresentação com um pouco de seu sucesso solo global "Envolver'", publicaram, respectivamente.





A apresentação na TV de maior alcance nos Estados Unidos já gera frutos para a brasileira. A música "Lobby" apareceu, nesta segunda-feira (21), na posição 153 entre as músicas mais baixadas no aplicativo ITunes do país. Após vencer o VMAs (Video Music Awards), o EMAs (Europe Music Awards) e agora o AMAs, Anitta se prepara para concorrer ao Grammy Americano como artista revelação, em 5 de fevereiro. Confira abaixo a apresentação da cantora deste domingo.

