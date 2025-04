Aniversário de Maringá terá show gratuito de Duda Bertelli

A Prefeitura de Maringá (Noroeste) confirmou na quarta-feira (2), a cantora Duda Bertelli como uma das atrações da festa de aniversário de 78 anos do município. A artista se apresentará no parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro no dia 12 de maio, às 20h. Em breve, outra atração das festividades de aniversário deve ser anunciada. A Prefeitura também divulgará posteriormente detalhes sobre a retirada de ingressos.





O prefeito Silvio Barros (PP) destaca que a proposta do show de aniversário é valorizar artistas da região. “A ideia é valorizar os talentos locais e dar visibilidade à música produzida no Paraná, especialmente para a nova geração de cantores sertanejos. Em breve, anunciaremos mais um artista da região que vai abrilhantar as festividades de aniversário", diz.

DUDA BERTELLI





Maringaense, Duda Bertelli é destaque na música sertaneja. Nascida em Maringá, Duda Bertelli, 19, vem ganhando destaque nos circuitos de rodeio e nas plataformas digitais. Ela começou a cantar e tocar violão aos 13 anos, quando insistiu para que a mãe comprasse um violão, mesmo sem fazer aulas formais. "Aprendi sozinha, assistindo vídeos na internet", relembra a cantora.

Bertelli acumula sucessos como "Cabelão Dourado", "Cozumel", parceria com Ícaro e Gilmar, e "Você Mudou (Acústico, Ao Vivo)", com Murilo e Romário. Além disso, co-escreveu "Melhor Feat", gravada por Nilson Neto e Ana Castela, e colaborou com DJ Braga Oficial na faixa "Pra Mim Você É Tudo (Remix)". Duda tem se consolidado no cenário sertanejo e realizou diversas apresentações com grandes artistas nacionais, como Zezé Di Camargo e Ana Castela, na Festa do Peão de Colorado.





SHOW ACONTECE DURANTE A EXPOINGÁ

Neste ano, o tradicional show realizado pela Prefeitura de Maringá volta a fazer parte da programação da Expoingá, que terá os portões abertos para a comunidade no dia 12 de maio.





Maringá, 78 anos - Além do show de aniversário durante a Expoingá, a Prefeitura fará outras atrações ppara celebrar o aniversário da ‘’Cidade Canção’’. A programação completa será divulgada em breve.





