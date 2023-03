Apresentador da rádio do Ratinho cochila e ronca no meio de entrevista com Simone Mendes

A cantora estava ao lado do radialista quando ouviu um ronco no meio da resposta a uma pergunta dos apresentadores. “Dormiu”, disse ela, olhando para o radialista, provocando o riso de todos no estúdio. “O Chicão dormiu”, ressaltou um dos entrevistadores, em meio a gargalhadas. “Ah, deixa ele, vai”, afirmou outra.

O radialista Chicão, da rádio Massa FM, cochilou durante entrevista com a cantora sertaneja Simone Mendes, em um estúdio da rede. O momento foi divulgado pela própria emissora, em seu Instagram oficial.

Chicão admitiu que cochilou enquanto a sertaneja contava sobre um show do Caetano Veloso. “Eu fui apagando. Me deu um negócio, assim, que me deu uma soneca e eu desliguei a aparelhagem e fui acordado por mela”, recorda.





Foram só um ou dois minutos de soneca, nem deu para recuperar o tempo perdido. “é que, no meio do dia, depois do almoço, dá uma moleza, né? Um desligamento geral da chave. Mas acontece”, justificou.