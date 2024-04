Banda londrinense O Hipertrópico anuncia turnê sul-americana

A banda londrinense O Hipertrópico anunciou sua turnê sul-americana para divulgar o álbum Atlântico, o primeiro da banda, gravado em 2022. O grupo vai passar por cidades do Brasil, Argentina e Uruguai.







Com a primeira apresentação em Apucarana, nesta quinta-feira (2), a banda tem ainda shows marcados em Blumenau, Florianópolis, Novo Hamburgo, Buenos Aires, Uruguai, Esteio e, por fim, em Londrina, no dia 15 de junho. No total, o grupo planeja viajar cerca de 5.000 km de carro nas duas semanas de apresentações.

O vocalista e compositor do grupo, Fernando Cacciolari, conta que o projeto sempre foi uma ambição dos integrantes. “A ideia da turnê começa com o desejo de levar esse nosso som para lugares novos, para públicos novos e, ainda mais por sermos um grupo autoral, mostrar o que é produzido aqui em Londrina. Queremos levar o que é produzido aqui no Brasil para o mundo.”





O álbum Atlântico foi divulgado de maneira gradual, com o lançamento de singles e EPs durante 2022 e 2023. Ainda, o grupo contou com o patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) para a gravação de videoclipes.

Fernando explica que a turnê vem sendo planejada a idealizada há cerca de três anos, garantindo que o público pode esperar “um show incrível, emocionante e imersivo”. Para eles, a maior expectativa está em como o público vai receber as músicas nessas outras cidades e países.





Como uma banda independente, a turnê vai ser autogerida, com o grupo planejando e montando todos os detalhes. "Estamos levando ao extremo o que é ser um artista independente, já que a turnê também está sendo feita de forma totalmente independente”, afirma o vocalista.

Para a organização da turnê, o compositor mostra que a rede de apoio formada por outros artistas independentes foi essencial, auxiliando na junção de informações e contatos necessários para colocar os planos em ação. Dessas parcerias saiu, inclusive, o show de Buenos Aires, que vai contar com a participação de outras duas bandas independentes argentinas além da O Hipertrópico.





Confira mais detalhes sobre os shows no perfill da banda no Instagram . Para escutar as músicas, acesse o canal no Youtube ou Spotify .

A banda

O vocalista da banda teve as primeiras ideias de músicas em 2017 e 2018, quando morou na Itália com sua mãe e irmão, e encontrou na escrita uma alternativa para expressar seus sentimentos. Quando voltou ao Brasil, em 2018, logo após sofrer a perda de seu irmão, Fernando mostrou as músicas que tinha escrito para seu melhor amigo, Vinícius Carneiro, atual guitarrista da banda.

Com o incentivo de Vinícius e com a força ganhada pela perda do irmão, Fernando decidiu dar o pontapé inicial no projeto. No mesmo ano, os dois gravaram as três primeiras faixas da banda, com a ajuda de outros músicos da cidade. Já em 2021, a banda foi formada com todos os cinco integrantes, e assim a gravação do primeiro álbum começou.





O conjunto musical atualmente é formado por Fernando Cacciolari (vocal), Vinícius Carneiro (guitarra), Roberto Moreira (baixo), Rafael Ribeiro Felix (sopros) e Pedro Lot (bateria).





Confira a agenda completa de shows:

- 02/05: Apucarana (PR), Old's;

- 09/05: Blumenau (SC), Cafundó Bar;

- 10/05: Florianópolis (SC), Bar Bro Cave;

- 11/05: Novo Hamburgo (RS), Bar Outro Mundo Acontece;

- 16/05: Buenos Aires; Bar Il Amichi, participação das bandas argentinas Fazinación e Rehabilitados;

- 17/05: Montevideo, Cold Bar;

- 19/05: Esteio (RS), Festival Rock na Praça

- 15/06: Londrina (PR), Teatro da AML





*Sob supervisão de Fernanda Circhia