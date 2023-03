Banda londrinense O Hipertrópico lança videoclipe relembrando o isolamento social

A banda londrinense O Hipertrópico lançou, na última sexta-feira (3), o videoclipe de "Pré-pago", nova música de trabalho do grupo. O vídeo contém cenas das gravações do álbum de estreia "Atlântico", no período de 2021 e 2022, durante a pandemia de Covid-19.







"[O vídeo] mostra um pouco da realidade do que é fazer música como banda independente, ainda mais em um período difícil como o que passamos". A música traz um "reggae-dub com guitarras cheia de efeitos, bateria gravada em live mixing com ambiências analógicas, linha de baixo pesada e frases marcantes de flauta", conta o vocalista Fernando Cacciolari.

"Nele, queremos mostrar para vocês como uma banda é e como se dá o processo de gravação de uma música, os perrengues de estúdio, as gambiarras, experimentações sonoras, os equipamentos usados e efeitos escolhidos a dedo para gerar a atmosfera única desta música, na qual buscamos passar uma mensagem de esperança e otimismo deste momento de renascimento que estamos passando pós-pandemia. Com força de vontade podemos conquistar tudo o que queremos, mesmo nos momentos mais difíceis", ressalta o cantor.







Confira o clipe "Pré-pago":