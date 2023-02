Banda O Hipertrópico se apresentará neste sábado em Londrina e domingo em Maringá

A banda londrinense O Hipertrópico vai se apresentar neste sábado (4) no UP Bar, em Londrina. O show, com uma mistura de jazz e reggae, começará às 21h, na avenida Juscelino Kubitscheck, número 1973. No domingo (5), os músicos estarão no Barba Rala Cervejaria, em Maringá, a partir das 19h.



De acordo com o compositor, vocalista e músico da banda Fernando Cacciolari as expectativas são as mais altas possíveis para o evento.



"Vai ser a segunda vez que tocamos em ambos os bares. Fomos muito bem recebidos neles pelo público, funcionários e proprietários na primeira vez, tanto que, com muita alegria, estamos voltando de novo e pretendemos voltar sempre!", conta Cacciolari.







Ele também ressalta que a banda se apresentar em Maringá é um passo importante para se conquistar novos públicos e intercambiar experiências.



"Maringá é uma cidade com uma cultura muito rica e é aqui do nosso ladinho! Estamos conhecendo melhor a cena de lá agora que estamos saindo para tocar e recebemos um apoio muito bacana das bandas locais. Aos poucos estamos ganhando um público bem legal por lá, que vem nos recebendo com muito carinho. Nossa intenção é fortalecer essa ponte cultural Maringá-Londrina e continuar fazendo essa troca, trazendo artistas de lá pra se apresentar com a gente aqui e vice-versa. A cultura do nosso estado ganha com isso e o público também, tendo a chance de conhecer atrações diferentes", diz.





O Hipertrópico lançou recentemente o seu primeiro álbum de estúdio, intitulado "Atlântico". Cacciolari explica que o projeto, gravado na pandemia de Covid-19, está sendo liberado aos poucos.



"Estamos soltando ele aos poucos em singles e EPs, ao longo de 2022 e deste ano, como capítulos dessa jornada do sujeito e pelo mundo e por si mesmo. Este ano ainda temos os lançamentos das músicas finais do álbum, que vão vir muito bem acompanhadas de videoclipes que estamos produzindo com o apoio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). Então, se você ficou curioso e quer acompanhar essa história, é só procurar O Hipertrópico no seu streaming favorito, nas redes sociais como @ohipertropico, e boa viagem!", encerra o compositor.





Para conhecer mais sobre o trabalho da banda acesse o Spotify, Instagram ou o Youtube.