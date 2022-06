Beyoncé divulga capa de seu novo álbum "Renaissance"

Nesta quinta feira (30), Beyoncé compartilhou com seus seguidores a capa do álbum "Renaissance". Além da foto em que aparece em cima de um cavalo, ela colocou uma data: 29 de julho, que é o dia previsto para a chegada do álbum no mercado.

LEIA TAMBÉM: 'Break My Soul': Beyoncé lança primeiro single de seu novo álbum 'Renaissance'

A cantora também escreveu um pouco sobre seu processo de criação. "Criar esse álbum me permitiu um lugar para sonhar e encontrar uma válvula de escape durante o momento assustados para o mundo. Ele me permitiu me sentir livre e aventureira em um momento em que pouca coisa se movimentava. Minha intenção foi criar um lugar seguro, um lugar sem julgamentos. Um lugar para ser livre do perfeccionismo e de pensar demais. Um lugar para gritar, soltar, sentir a liberdade."





"Foi uma linda jornada de exploração. Espero que encontrem alegria nessa música. Espero que inspire vocês a se soltar. E a se sentirem únicos, fortes e sexies como vocês são", finalizou a cantora.





O último lançamento de Beyoncé foi há quatro anos atrás, então os fãs estão mais que empolgados para esse projeto. Na última semana tivemos um gostinho extra ao ouvir a primeira faixa do disco "Break My Soul" e a expectativa continua para ouvir o álbum completo.

*Sob supervisão de Fernanda Circhia