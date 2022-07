BTS lança single em parceria com Snoop Dogg após anunciar separação

Pouco mais de um mês após anunciar um hiato por tempo indeterminado, o grupo sul-coreano de k-pop BTS entrou para os trending topics do Twitter na tarde desta quarta-feira (20) com o lançamento de um single inédito, marcando o seu primeiro trabalho após a separação temporária.

Gravada em parceria com o rapper Snoop Dogg para o terceiro álbum do produtor americano Benny Blanco, "Bad Decisions" reúne temporariamente o grupo, fenômeno nas redes sociais desde que surgiu há nove anos.

Agendada para chegar às plataformas digitais em 5 de agosto, a canção marca a primeira parceria do BTS com Blanco, produtor responsável por sucessos da música pop, como "Diamonds", gravado com Rihanna, "Love Yourself", com Justin Bieber, e "Perfect" com Ed Sheeran.





A faixa traz também a primeira colaboração do grupo com Snoop Dogg, de quem os integrantes já se declararam fãs, chegando a samplear "Doggystyle" (1993), um dos clássicos do primeiro álbum do rapper, em seu hit "Hip Hop Phile" (2014). Além do single, "Bad Decisions" ganhará lyric video, com lançamento agendado também para o dia 5.





Nos últimos dois anos, em especial, o septeto sul-coreano pisou no acelerador e se tornou não apenas a maior banda de k-pop da história como dominou o cenário pop mundial.

Desde 2020, foram seis canções no topo da Billboard, três discos, duas indicações ao Grammy –feito inédito para a música coreana–, discursos na ONU, a Organização das Nações Unidas, e até uma visita à Casa Branca.





Talvez por lançarem músicas com tanta frequência -como comparação, os últimos discos de Rihanna e Beyoncé são de 2016-, o anúncio de que entrariam num hiato pegou o público de surpresa. Uma parada, no entanto, parece normal diante da justificativa: exaustão.