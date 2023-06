Com estrutura gigantesca, dupla sertaneja Bruno & Barretto grava DVD em Maringá

Os sertanejos Bruno & Barretto reuniram 10 mil pessoas em Maringá (Noroeste), neste sábado (10), na gravação do quinto DVD da carreira da dupla, intitulado “Outro Patamar”. Com uma grande estrutura, em que foram usados cerca de 140 metros de painéis de LED no palco, a arena do Parque de Exposições de Maringá se tornou em um caldeirão de som, iluminação e tecnologia.

O público compareceu em peso e formou filas na entrada do Parque desde as 21h, preparando-se para o espetáculo que começou por volta da 1h45 da manhã.

“Maringá, que noite linda! Vocês nos deram o maior presente de todos quando abraçaram a nós dois e, com isso, a nossa carreira. ‘Outro Patamar’ é nosso, um projeto idealizado e sonhado, algo que só foi possível graças a vocês. Obrigado por tudo!”, disse Bruno.

“Moçada, que emoção nós vivemos aqui junto a vocês. Muito obrigado Maringá por eternizar ‘Outro Patamar’ com a gente. Só Deus para explicar. Nem nos meus melhores sonhos imaginei um estouro assim e algo tão grande”, completou Barretto.

Bruno & Barreto apostaram em um projeto futurista e tecnológico, mas que ao mesmo tempo preservou a cultura do campo. O palco foi o espaço para que ambos realizassem o sonho de gravar em Maringá junto ao público.

Além da estrutura, a dupla apostou em participações escolhidas a dedo. A primeira delas a subir ao palco foi o funkeiro mais agro do momento, o Tubarão MC Ryan SP. Fã assumido de sertanejo, Ryan colocou o chapéu e subiu ao palco na música “Abre a Porteira”. O artista que é recordista de streams, com quase 15 milhões de ouvintes apenas no Spotify, se apresentou ao público pela primeira vez após ter sido internado na UTI há dois meses, na Europa.

“Sou muito fã de Bruno e Barretto, antes da fama, eu já ouvia muito. Foi uma satisfação participar do DVD”, conta Ryan.

Jads e Jadson eram também um dos mais aguardados no palco, já que Bruno & Barretto nunca esconderam a influência e inspiração que têm por eles. O encontro inédito na romântica “A Gente Deu Certo” entrou para a história já que no passado as duas duplas eram tidas, por alguns, como ‘rivais’.

“Esse encontro nosso finalmente deu certo e pra gente é uma grande felicidade estar com Bruno & Barretto nesta noite tão especial, numa gravação tão grandiosa como essa”, disse Jads ao subir ao palco.