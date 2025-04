Dupla londrinense leva música nordestina à Casa da Vila neste sábado

As cantoras londrinenses Natália Lepri e Gabriela Catai estão de volta com o Show das Açucenas, espetáculo que tem como princípio fundamental a utilização da voz como instrumento musical. As artistas farão mais três apresentações neste mês de abril, nos dias 5, 12 e 22. O repertório traz a música nordestina de diferentes épocas, proporcionando ao público uma experiência inédita e ao mesmo tempo nostálgica.

A apresentação deste sábado (5) será às 19h30, na Vila Cultural Casa da Vila (Rua Uruguai, 1.656, Vila Brasil), em Londrina, com entrada gratuita a todo o público. As cantoras estarão acompanhadas do sanfoneiro Miguel Santos, do violista Rodrigo Poggian e da percussionista Maria Thomé.

O show estreou em dezembro do ano passado e é resultado do trabalho de pesquisa da cantora Natália Lepri, que realizou um estudo de repertório e criação do show em que a voz protagoniza os arranjos musicais.