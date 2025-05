Duplas sertanejas vão agitar fim de semana de shows do Verão Maior Paraná

O litoral do Paraná será tomado pela música sertaneja neste fim de semana, o penúltimo com shows do Verão Maior Paraná em Matinhos e Pontal do Paraná. Nos palcos estarão irão se apresentar Eduardo Costa, Clayton e Romário e Rionegro e Solimões.





No palco principal de Matinhos, os primeiros a dar vida aos instrumentos musicais e esquentar o público são os irmãos Clayton & Romário, a partir das 21 horas, nesta sexta-feira (14). Goianos radicados em Minas Gerais desde a infância, eles apareceram para o cenário nacional durante a pandemia de Covid-19, usando a música para ajudar a população a superar aquele momento difícil.





O sucesso foi tamanho que eles se consolidaram como parte da nova geração do sertanejo, mobilizando atualmente mais de 8,2 milhões de ouvintes por mês na plataforma de streaming Spotify.

A dupla traz no repertório canções mais intimistas e outras mais agitadas, compondo uma mistura que promete agradar tanto os fãs do sertanejo mais raiz quanto aqueles que curtem o som mais moderno. “Namorando ou não”, “Aproveita”, “Sei tocar violão” e “Morena” são alguns dos hits aguardados na apresentação em Matinhos.





Na mesma data e horário, mas no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná, quem promete levar o espírito sertanejo – do raiz ao universitário – para a areia é o cantor Eduardo Costa. Com voz potente e explorando diferentes sonoridades e instrumentos musicais, entre eles o violão, a viola e a sanfona, o artista de 46 anos tem na bagagem um rol de sucessos variados, que contam sobre amores, desilusões e as nuances da vida no interior.

Entre suas canções mais ouvidas na atualidade, e que devem fazer parte de sua participação no Verão Maior Paraná, estão “Amor de Violeiro”, “Ainda tô aí”, “Vestido de Seda” e “Um degrau na escada”. Reconhecido pela interpretação intensa, seus cerca de 25 anos de carreira solo têm material sobrando para proporcionar uma noite memorável. Uma, não; duas. No dia seguinte é a vez de Eduardo Costa assumir o papel principal em Matinhos, com show marcado para as 22 horas.





Também no sábado (15), às 22 horas, quem vai chamar a responsabilidade da diversão musical em Pontal do Paraná é a tradicional dupla Rionegro & Solimões. Donos de uma carreira longeva – estão juntos na estrada desde os anos oitenta –, e tendo na veia o sertanejo raiz, eles vão percorrer no palco várias fases do gênero, chegando até a vertente mais moderna. Modão, música romântica, incluindo suas variantes de sofrência, e os ritmos mais animados para embalar a festa não vão faltar.

Já itens clássicos do cardápio da dupla, “Bate o Pé”, “Na Sola da Bota”, e “A Gente se Entrega” devem fazer o público soltar a garganta. Outras obras mais recentes, como “Cowboy Chora” e “Fivela com Fivela” também estão entre as favoritas dos fãs. É um show para agradar antigos e novos adeptos do sertanejo.