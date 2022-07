Festival Internacional de Música de Londrina começa venda de ingressos

O FIML (Festival Internacional de Música de Londrina) inicia nesta terça-feira (5) a venda de ingressos para os concertos e apresentações da programação artística da 42º edição do evento que começa neste final de semana e prossegue até o próximo dia 18. As compras poderão ser feitas pela plataforma Sympla (www.sympla.com.br/produtor/festivalinternacionaldemusicadelondrina) ao preço de R$20,00 e R$10,00 (meia entrada). A grade de atrações está disponível no site www.fiml.art.br.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Já o período das inscrições para os cursos, oficinas e vivências termina nesta quarta-feira (6), e devem ser feitas somente pelo site, no www.fiml.art.br. O prazo de inscrição para a 6ª edição do EnCom2022 – Encontro Nacional de Composição Musical de Londrina - também termina no dia 06 de julho.

Continua depois da publicidade





A programação artística desta edição está bastante diversificada e deve contemplar todos os gostos. A Abertura Festiva do 42º FIML está marcada para sábado (9), a partir das 15h30, no Aterro do Igapó com a Orquestra Sinfônica “Arte & Vida” de Arapongas, com regência do maestro Claudemir Trevisan. Em seguida quem sobe ao palco é o Plantão Sorriso com o show musical “Bailinho do Plantão”, que já foi visto por 30 mil pessoas em dezenas de apresentações.





Saiba mais na Folha de Londrina.