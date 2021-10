Harry Styles revela significado do sucesso 'Watermelon Sugar'

O cantor britânico Harry Styles, 27, revelou o significado de um de seus maiores sucessos, a música "Watermelon Sugar", para a alegria dos fãs e internautas. A canção foi lançada em 2019 e se tornou um hit mundial, despertando a curiosidade de muitos sobre do que se trataria a letra.

Durante um show realizado em Nashville, no Tennessee, Estados Unidos, o cantor começou dizendo: "essa música é sobre... não importa do que se trata. É sobre... a doçura... da vida", e em seguida disparou que "é também sobre o orgasmo feminino, mas isso é totalmente diferente... não é realmente relevante".

Styles já havia declarado que prefere não explicar o significado de suas músicas, em uma entrevista à série de vídeos Tiny Desk. Na conversa ele explica que prefere deixar a interpretação para cada fã. Porém, "Watermelon Sugar" sempre esteve rodeada de teorias, que em sua maioria envolviam o prazer e orgasmo feminino.





A canção chegou até a ser assunto durante o BBB 21, quando os participantes Fiuk e Gil do Vigor choraram ao ouvir a música. Na época, a campeã, Juliette Freire, quis saber se a letra seria sobre "safadeza" e a criadora de conteúdo Camilla de Lucas havia afirmado ser sobre sexo oral.

Em outubro de 2020, Tiago Leifert, 41, também viralizou ao comentar sobre a música. Em um vídeo, ele comentava sobre o duplo sentido, agora confirmado, e chegou até a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.





"Ontem eu perguntei a vocês o que era 'Watermelon Sugar', certo? Fora os engraçadinhos que [disseram] 'é açúcar de melancia'... isso eu sei, isso eu já sabia! Quero saber o que significa a música do Harry Styles. A imensa maioria das respostas envolve saliência ou uso de entorpecentes", comentou na época.





"Eu queria dizer que o jovem está perdido. Vocês estão todos repreendidos em nome do Senhor. Onde estão os valores? O jovem acabou", brincou. "O que aconteceu com a inocência da fruta? O jovem pegou uma melancia e... o jovem acabou. É o fim do jovem", completou Leifert.